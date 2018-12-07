Ростик пропал: белый медвежонок исчез накануне своего дня рождения
НГС сделал подборку фото самого милого новосибирского медведя
Сегодня, 7 декабря, белому медвежонку Ростику из Новосибирского зоопарка исполняется 3 года, но сегодня посетители не увидели зверя в его вольере.
Посетители рассказали корреспонденту НГС, что клетка Ростика была пуста — предполагается, что его увезли. Директор зоопарка Андрей Шило отказался комментировать информацию об исчезновении медведя.
Также в зоопарке сообщили, что если информация о Ростике появится, то её сразу разместят на официальном сайте.
НГС предлагает читателям последить за историей Ростика и публикует подборку с его фото.
Медвежонок родился у белых медведей Кая и Герды, впервые он показался фотографам в феврале 2015 года.
То, что медвежонок — мальчик, в зоопарке определили не сразу. В марте 2016 года специалисты посчитали, что родилась девочка. В итоге точно пол медвежонка установили только в апреле.
Имя для медвежонка выбрали в июне 2016 года. «Имя для маленького медвежонка было решено выбрать внутри зоопарка, а не проводить общегородское голосование, как было год назад с медведицей Шилкой. Но с самого начала сотрудники предлагали один вариант, на котором теперь и остановились, — Ростик, в честь Ростислава Александровича Шило», — сообщил зоопарк в своем аккаунте социальной сети Instagram.
В феврале 2017 года Ростик с Гердой стали героями таймлапса, который смонтировала компания ТТК.
Уже в своем отдельном вольере в октябре 2017 года Ростик получил подарок от гостьи из Японии — большой поплавок.
В зоопарке у Ростика появились друзья — например к его вольеру часто приходит собака, чтобы поесть его еду. Этот ролик в прошлом месяце сняла жительница Новосибирска Нина Курбаткина, которая увлекается съёмкой животных в зоопарке.
А сегодня Нина Курбаткина опубликовала ещё одно видео с поздравлениями Ростику.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1, 3), Александра Лукина (2), Густаво Зырянова (4), Анны Новиковой (5, 6, 8, 10, 11), Ольги Бурлаковой (7, 9)
Видео youtube.com, канал Sibstrassi (1), YouTube-канал Нины Курбаткиной (2)