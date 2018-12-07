Ростик пропал: белый медвежонок исчез накануне своего дня рождения

НГС сделал подборку фото самого милого новосибирского медведя

Белый медвежонок, которого назвали Ростиком, родился 7 декабря 2015 года
Белый медвежонок, которого назвали Ростиком, родился 7 декабря 2015 года


Сегодня, 7 декабря, белому медвежонку Ростику из Новосибирского зоопарка исполняется 3 года, но сегодня посетители не увидели зверя в его вольере.


Посетители рассказали корреспонденту НГС, что клетка Ростика была пуста — предполагается, что его увезли. Директор зоопарка Андрей Шило отказался комментировать информацию об исчезновении медведя. 


Также в зоопарке сообщили, что если информация о Ростике появится, то её сразу разместят на официальном сайте.


НГС предлагает читателям последить за историей Ростика и публикует подборку с его фото.


Медвежонок родился у белых медведей Кая и Герды, впервые он показался фотографам в феврале 2015 года.


Одно из первых фото Ростика
Одно из первых фото Ростика


Ростик — второй медвежонок у Кая и Герды. Их первый детеныш — медведица Шилка
Ростик — второй медвежонок у Кая и Герды. Их первый детеныш — медведица Шилка


То, что медвежонок — мальчик, в зоопарке определили не сразу. В марте 2016 года специалисты посчитали, что родилась девочка. В итоге точно пол медвежонка установили только в апреле.


Весной 2016 года шерсть белого медвежонка стала серой — из-за окружающей среды
Весной 2016 года шерсть белого медвежонка стала серой — из-за окружающей среды


Имя для медвежонка выбрали в июне 2016 года. «Имя для маленького медвежонка было решено выбрать внутри зоопарка, а не проводить общегородское голосование, как было год назад с медведицей Шилкой. Но с самого начала сотрудники предлагали один вариант, на котором теперь и остановились, — Ростик, в честь Ростислава Александровича Шило», — сообщил зоопарк в своем аккаунте социальной сети Instagram.


Когда в июне Ростику выбрали имя, он уже значительно подрос
Когда в июне Ростику выбрали имя, он уже значительно подрос


В августе Ростик уже был достаточно большой, чтобы играть с покрышкой
В августе Ростик уже был достаточно большой, чтобы играть с покрышкой


В октябре 2016 года Ростик нашёл себе гламурную игрушку
В октябре 2016 года Ростик нашёл себе гламурную игрушку


В декабре 2016-го, через год после рождения, Ростик не намного отличался по размерам от своей мамы 
В декабре 2016-го, через год после рождения, Ростик не намного отличался по размерам от своей мамы 


В феврале 2017 года Ростик с Гердой стали героями таймлапса, который смонтировала компания ТТК



А уже в марте 2017 года Ростика разлучили с матерью и пересадили в собственный вольер
А уже в марте 2017 года Ростика разлучили с матерью и пересадили в собственный вольер


Уже в своем отдельном вольере в октябре 2017 года Ростик получил подарок от гостьи из Японии — большой поплавок.


Желтый поплавок из Японии очень понравился Ростику
Желтый поплавок из Японии очень понравился Ростику


А на этом фото Ростик в марте 2018 года
А на этом фото Ростик в марте 2018 года


В зоопарке у Ростика появились друзья — например к его вольеру часто приходит собака, чтобы поесть его еду. Этот ролик в прошлом месяце сняла жительница Новосибирска Нина Курбаткина, которая увлекается съёмкой животных в зоопарке.



А сегодня Нина Курбаткина опубликовала ещё одно видео с поздравлениями Ростику.



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