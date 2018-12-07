Ростик пропал: белый медвежонок исчез накануне своего дня рождения

Белый медвежонок, которого назвали Ростиком, родился 7 декабря 2015 года





Сегодня, 7 декабря, белому медвежонку Ростику из Новосибирского зоопарка исполняется 3 года, но сегодня посетители не увидели зверя в его вольере.





Посетители рассказали корреспонденту НГС, что клетка Ростика была пуста — предполагается, что его увезли. Директор зоопарка Андрей Шило отказался комментировать информацию об исчезновении медведя.





Также в зоопарке сообщили, что если информация о Ростике появится, то её сразу разместят на официальном сайте.





НГС предлагает читателям последить за историей Ростика и публикует подборку с его фото.





Медвежонок родился у белых медведей Кая и Герды, впервые он показался фотографам в феврале 2015 года.





Одно из первых фото Ростика





Ростик — второй медвежонок у Кая и Герды. Их первый детеныш — медведица Шилка





То, что медвежонок — мальчик, в зоопарке определили не сразу. В марте 2016 года специалисты посчитали, что родилась девочка. В итоге точно пол медвежонка установили только в апреле.





Весной 2016 года шерсть белого медвежонка стала серой — из-за окружающей среды





Имя для медвежонка выбрали в июне 2016 года. «Имя для маленького медвежонка было решено выбрать внутри зоопарка, а не проводить общегородское голосование, как было год назад с медведицей Шилкой. Но с самого начала сотрудники предлагали один вариант, на котором теперь и остановились, — Ростик, в честь Ростислава Александровича Шило», — сообщил зоопарк в своем аккаунте социальной сети Instagram.





Когда в июне Ростику выбрали имя, он уже значительно подрос





В августе Ростик уже был достаточно большой, чтобы играть с покрышкой





В октябре 2016 года Ростик нашёл себе гламурную игрушку





В декабре 2016-го, через год после рождения, Ростик не намного отличался по размерам от своей мамы





В феврале 2017 года Ростик с Гердой стали героями таймлапса, который смонтировала компания ТТК.









А уже в марте 2017 года Ростика разлучили с матерью и пересадили в собственный вольер





Уже в своем отдельном вольере в октябре 2017 года Ростик получил подарок от гостьи из Японии — большой поплавок.





Желтый поплавок из Японии очень понравился Ростику





А на этом фото Ростик в марте 2018 года





В зоопарке у Ростика появились друзья — например к его вольеру часто приходит собака, чтобы поесть его еду. Этот ролик в прошлом месяце сняла жительница Новосибирска Нина Курбаткина, которая увлекается съёмкой животных в зоопарке.









А сегодня Нина Курбаткина опубликовала ещё одно видео с поздравлениями Ростику.







