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Горит магазин, полыхают киоски: спасатели рассказали подробности вечернего пожара в Кировском районе

В ночь на 7 декабря на улице Сержанта Коротаева загорелся круглосуточный магазин

Магазин загорелся поздно вечером
Магазин загорелся поздно вечером


Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) рассказали подробности вечернего пожара на улице Сержанта Коротаева — накануне вечером там загорелся круглосуточный магазин, а затем пламя перекинулось на соседний рынок.


По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил в 23:24. Спасателям сообщили, что на пересечении улиц Сержанта Коротаева и Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска загорелся магазин «Ирбис», а позже огонь перекинулся на торговые киоски.


«Пожарным расчётам необходима помощь спасателей для обеспечения доступа к закрытым очагам горения огня. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей.


Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в месте пожара, дежурили бригады скорой медицинской помощи. Помощь пожарным расчётам была оказана. Спасатели МАСС с помощью бензоинструмента вскрыли кровлю крыши строения для пролива её водой», — сообщается в официальной группе МАСС в соцсети «ВКонтакте».


По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, в пожаре никто не пострадал. Пламя было потушено в 1:28. В тушении были задействованы 4 автоцистерны и около 16 человек пожарных.


Видео спасателей МАСС 


Ночью 5 декабря в Ленинском районе Новосибирска полностью сгорел троллейбус № 24, который был на ремонте в депо на Станционной, — причиной пожара стало короткое замыкание.

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