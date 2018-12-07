Страховка всех устраивает: новосибирцы стали реже жаловаться на ОСАГО

Эксперты уверены, что электронный полис решил многие проблемы

Число жалоб на страховые организации уменьшилось на 58% — до 96 штук, в основном за счёт обращений по поводу ОСАГО
Число жалоб на страховые организации уменьшилось на 58% — до 96 штук, в основном за счёт обращений по поводу ОСАГО


Новосибирцы стали в три раза реже жаловаться на ОСАГО: в октябре прошлого года — 208 раз, в октябре 2018 года — 71, то есть из 10 жалоб в Банк России было 4 на «автогражданку», а теперь две.


В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России пояснили, что поменялась и структура обращений по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Количество жалоб на электронный полис снизилось с 72 до 15 штук, количество жалоб на навязывание дополнительных страховок и отказ от заключения договора уменьшилось с 37 до 1. Число жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) с 55 в прошлом октябре снизилось до 30 в этом октябре.


«Жители Новосибирской области стали в разы реже жаловаться в Банк России на проблемы при покупке полисов ОСАГО через интернет. Это говорит о том, что система заработала, к ней привыкли и страховые организации, и автолюбители. Электронный полис частично снял проблему навязывания дополнительных страховок и отказа в договоре ОСАГО, поэтому количество таких жалоб снизилось до единиц. Следующий этап — это реформа коэффициента бонус-малус, скидки за безаварийную езду или надбавки за прошлые аварии», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника Сибирского Главного управления Банка России Сергей Жаботинский.


Со следующего года КБМ будут назначать водителю один раз в год 1 апреля. Коэффициент не будет обнуляться при перерыве в вождении, все накопленные скидки сохранятся. Если на 1 апреля 2019 года в базе данных АИС Российского союза автостраховщиков будет несколько коэффициентов, водителю присвоят самый низкий из них, с максимальной скидкой на полис. Новая система исключит задвоение КБМ.


В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России добавили, что всего в октябре 2018 года жители региона пожаловались Банку России 400 раз. Большая часть жалоб — 244, или 61%, касалась банков. На втором месте по количеству жалоб — страховые организации: 96 обращений.


Примерно половину от общего количества жалоб на банки (112) занимают обращения по поводу потребительского кредитования. За год их число выросло на 11%. Жители региона жаловались на навязывание дополнительных услуг при заключении договора потребительского кредитования (33 обращения) и на проблемы с погашением кредита (17).


«В тройку банковских продуктов, на которые часто жалуются жители Новосибирской области, вместе с потребительским кредитованием входят банковские карты (25 обращений) и ипотечное кредитование (24 обращения). Большая часть жалоб по поводу ипотечного кредитования — на высокие проценты и невозможность выплачивать долг. Количество жалоб на микрофинансовые организации за год практически не изменилось — 40 штук», — добавили в пресс-службе.


В сентябре новосибирцы жаловались в Банк России на навязывание лишних услуг в банках.

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