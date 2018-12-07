Два грузовика столкнулись на Станционной: на месте аварии работают врачи скорой помощи

В аварии пострадал водитель одной из фур





Утром 7 декабря на Станционной столкнулись большегрузы МАЗ и Mitsubishi — на месте аварии работают врачи скорой помощи.





По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», авария произошла около 10:00 на перекрёстке улицы Станционной и улицы Дукача в Ленинском районе Новосибирска.





«Mitsubishi двигался по Станционной со стороны Новосибирска в сторону города Обь. Водитель фуры МАЗ выезжал под знак "Уступи дорогу" с Дукача и не пропустил грузовик, произошло столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары службы «Автоспас».





По информации аваркомов, в аварии пострадал водитель Mitsubishi. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.





Утром 6 декабря на трассе Р-255 «Сибирь» под Новосибирском столкнулись два встречных большегруза фирмы «Рено» — водителей фур с места аварии увезли в больницу.

