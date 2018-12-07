Поселилась на балконе: жильцы дома в Ленинском районе нашли глазастую птицу

Длиннохвостые неясыти прилетели в Новосибирск в ноябре. В городе они охотятся на мелких птиц и грызунов





Новосибирские волонтёры из Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) выхаживают длиннохвостую неясыть с черепно-мозговой травмой — птица врезалась в окно жилого дома и упала на балкон.





Раненую птицу накануне нашли на своём балконе жильцы дома № 1 на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска.





«У неё черепно-мозговая травма. Типичная ситуация: птица врезалась в окно и осела у людей на балконе. Сидела там. Люди ее занесли домой, отогрели. Они хотели её у себя оставить, но мы рассказали им о сложностях содержания таких птиц, и они передали сову нам. Думаю, что на днях она отправится уже в естественную среду обитания. Сейчас она ест, зло смотрит и летает», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.





В начале месяца под Новосибирском нашли необычную для региона белую полярную сову — самец был дезориентирован. Очевидец, который заметил птицу, поймал её и передал для спасения волонтёрам.