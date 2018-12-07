Из-за аварии у Академгородка пробка растянулась на 4,5 километра по Бердскому шоссе
В городе с утра очевидцы отметили на картах около десятка аварий
Утром 7 декабря на утренних дорогах Новосибирска произошёл десяток аварий.
Пользователи Яндекс.Пробок отметили аварии в разных частях города: возле «МЕГИ», возле Коммунального моста, площади Будагова, на Красном проспекте, Ипподромской и в других местах.
Кроме того, очевидцы сообщают о ДТП возле Академгородка.
«Второй заезд в Академгородок (БШ-Университетский) тройное ДТП. ГАИ на месте. Пробка от Речкуновки. Мужайтесь!!!» — сообщается в группе «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте»
По информации сервиса Яндекс.Пробки, длина затора — 4,5 километра.
4 декабря большой затор собрался на Большевистской — при движении в сторону центра — пробка растянулась на 7 километров.
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Елена Громкова
Скриншоты 2ГИС (1), yandex.ru/maps (2,3)