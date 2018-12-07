подробности

Из-за аварии у Академгородка пробка растянулась на 4,5 километра по Бердскому шоссе

В городе с утра очевидцы отметили на картах около десятка аварий

Авария случилась на въезде в Академгородок
Авария случилась на въезде в Академгородок


Утром 7 декабря на утренних дорогах Новосибирска произошёл десяток аварий.


Пользователи Яндекс.Пробок отметили аварии в разных частях города: возле «МЕГИ», возле Коммунального моста, площади Будагова, на Красном проспекте, Ипподромской и в других местах.


Кроме того, очевидцы сообщают о ДТП возле Академгородка.


«Второй заезд в Академгородок (БШ-Университетский) тройное ДТП. ГАИ на месте. Пробка от Речкуновки. Мужайтесь!!!» — сообщается в группе «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте»


По информации сервиса Яндекс.Пробки, длина затора — 4,5 километра.


Пробка на Бердском шоссе началась на перекрёстке с Университетским проспектом
Пробка на Бердском шоссе началась на перекрёстке с Университетским проспектом


Из-за аварии у Академгородка пробка растянулась на 4,5 километра по Бердскому шоссе


4 декабря большой затор собрался на Большевистской — при движении в сторону центра — пробка растянулась на 7 километров.

Прочтений: 6097

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено