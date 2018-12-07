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Бомбардировщики Су-34 перегнали из Новосибирска в Челябинскую область

Су-34 предназначен для поражения противников днём и ночью

Дальность полета Су-34 — до 4 тысяч км
Дальность полета Су-34 — до 4 тысяч км


Два новых бомбардировщика Су-34 отправили из Новосибирска на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа


«Экипажи перегнали новые самолеты из Новосибирска на аэродром базирования полка смешанного авиационного соединения в Челябинской области», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.


Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.


В октябре Новосибирский авиационный завод имени Чкалова сделал партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 для военных Хабаровского края.

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