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Антициклон отходит на восток: в Новосибирске начинает теплеть

Больше всего температура поднимется к воскресенью

Антициклон отходит на восток: в Новосибирске начинает теплеть


Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — теплее всего будет в воскресенье.


«Мы предполагаем ослабление морозов в связи с тем, что антициклон и очаг холода отходит на восток, постепенно он сменяется более тёплыми воздушными массами с европейской территории России», —рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Сегодня днём по области температура будет -13...-18 градусов и по востоку до -23 градусов. Затем 8–9 декабря температурный фон будет в основном в интервале от -19 до -25 градусов по большинству районов и до -30 градусов по востоку области. Дневные температуры будут в пределах -12...-18 градусов. 


В Новосибирске температура будет выше: днём 7 и 8 декабря ожидается от -17 до -19 градусов, а 9 декабря предполагается -15 градусов.


При этом в области будут туманы, изморозь, но осадков синоптики не прогнозируют.

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