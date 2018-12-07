Антициклон отходит на восток: в Новосибирске начинает теплеть
Больше всего температура поднимется к воскресенью
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — теплее всего будет в воскресенье.
«Мы предполагаем ослабление морозов в связи с тем, что антициклон и очаг холода отходит на восток, постепенно он сменяется более тёплыми воздушными массами с европейской территории России», —рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Сегодня днём по области температура будет -13...-18 градусов и по востоку до -23 градусов. Затем 8–9 декабря температурный фон будет в основном в интервале от -19 до -25 градусов по большинству районов и до -30 градусов по востоку области. Дневные температуры будут в пределах -12...-18 градусов.
В Новосибирске температура будет выше: днём 7 и 8 декабря ожидается от -17 до -19 градусов, а 9 декабря предполагается -15 градусов.
При этом в области будут туманы, изморозь, но осадков синоптики не прогнозируют.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова