Жительница Новосибирска стала лучшим бухгалтером России
Девушка стала одной из 16 лучших специалистов страны
29 ноября, в Москве наградили победителей Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России — 2018», среди них была жительница Новосибирска Татьяна Добрикова.
Девушка выиграла в номинации «Лучший молодой бухгалтер».
Всего в конкурсе было четыре номинации: «Лучший бухгалтер коммерческой организации», «лучший бухгалтер организации государственного сектора», «Лучший налоговый консультант» и «Лучший молодой бухгалтер». Победителями стали 16 человек из 15 городов России.
Награждение прошло в рамках Конгресса Института профессиональных бухгалтеров.
Справка: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) — некоммерческое профессиональное объединение бухгалтеров и аудиторов в России. Его целью является создание условий для профессионального развития бухгалтеров и аудиторов, представление и защита интересов профессионального сообщества на национальном и международном уровне.
На прошлой неделе новосибрская группа «Рви Меха Оркестр» выиграла всероссийский конкурс молодых авторов-исполнителей.
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Маша Вьюн
Фото ipbr.org