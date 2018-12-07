Жительница Новосибирска стала лучшим бухгалтером России

Справка: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) — некоммерческое профессиональное объединение бухгалтеров и аудиторов в России. Его целью является создание условий для профессионального развития бухгалтеров и аудиторов, представление и защита интересов профессионального сообщества на национальном и международном уровне.

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Маша Вьюн

Фото ipbr.org

