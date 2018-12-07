Жительница Новосибирска стала лучшим бухгалтером России

Девушка стала одной из 16 лучших специалистов страны

Награждение победителей 
Награждение победителей 


29 ноября, в Москве наградили победителей Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России — 2018», среди них была жительница Новосибирска Татьяна Добрикова.


Девушка выиграла в номинации «Лучший молодой бухгалтер».


Всего в конкурсе было четыре номинации: «Лучший бухгалтер коммерческой организации», «лучший бухгалтер организации государственного сектора», «Лучший налоговый консультант» и «Лучший молодой бухгалтер». Победителями стали 16 человек из 15 городов России.


Награждение прошло в рамках Конгресса Института профессиональных бухгалтеров.


Справка: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) — некоммерческое профессиональное объединение бухгалтеров и аудиторов в России. Его целью является создание условий для профессионального развития бухгалтеров и аудиторов, представление и защита интересов профессионального сообщества на национальном и международном уровне.


На прошлой неделе новосибрская группа «Рви Меха Оркестр» выиграла всероссийский конкурс молодых авторов-исполнителей.

Прочтений: 1319

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено