На улице Сержанта Коротаева загорелся магазин — огонь перекинулся на соседний рынок

На месте работают несколько пожарных машин и спасатели

Магазин загорелся поздно вечером 
Магазин загорелся поздно вечером 


Вчера вечером в Кировском районе на улице Сержанта Коротаева загорелся круглосуточный магазин «Ирбис» — огонь перекинулся на палатки соседнего рынка. 


«Загорелся рынок и прилегающий круглосуточный магазин. [Приехали] три машины пожарной охраны, три машины полиции и МАСС. Пожарные перекресток перегородили <...> просто размотались "пожарки" для удобства, а место только на дороге. Было две машины [скорой помощи], но одна уже уехала. Пострадавших вроде нет», — рассказал корреспонденту НГС житель соседнего дома Никита Герасимов. 



Ночью 5 декабря в Ленинском районе Новосибирска полностью сгорел троллейбус № 24, который был на ремонте в депо на Станционной, — причиной пожара стало короткое замыкание.

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