На улице Сержанта Коротаева загорелся магазин — огонь перекинулся на соседний рынок
На месте работают несколько пожарных машин и спасатели
Вчера вечером в Кировском районе на улице Сержанта Коротаева загорелся круглосуточный магазин «Ирбис» — огонь перекинулся на палатки соседнего рынка.
«Загорелся рынок и прилегающий круглосуточный магазин. [Приехали] три машины пожарной охраны, три машины полиции и МАСС. Пожарные перекресток перегородили <...> просто размотались "пожарки" для удобства, а место только на дороге. Было две машины [скорой помощи], но одна уже уехала. Пострадавших вроде нет», — рассказал корреспонденту НГС житель соседнего дома Никита Герасимов.
Ночью 5 декабря в Ленинском районе Новосибирска полностью сгорел троллейбус
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Маша Вьюн
Фото Никиты Герасимова
Видео Романа Кудрикова