На улице Сержанта Коротаева загорелся магазин — огонь перекинулся на соседний рынок

На месте работают несколько пожарных машин и спасатели

Магазин загорелся поздно вечером





Вчера вечером в Кировском районе на улице Сержанта Коротаева загорелся круглосуточный магазин «Ирбис» — огонь перекинулся на палатки соседнего рынка.





«Загорелся рынок и прилегающий круглосуточный магазин. [Приехали] три машины пожарной охраны, три машины полиции и МАСС. Пожарные перекресток перегородили <...> просто размотались "пожарки" для удобства, а место только на дороге. Было две машины [скорой помощи], но одна уже уехала. Пострадавших вроде нет», — рассказал корреспонденту НГС житель соседнего дома Никита Герасимов.









