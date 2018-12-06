Путин назначил новых судей в Новосибирске





Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей и председателей федеральных судов, пятеро из них будут работать в Новосибирске.







«Назначить на 6-летний срок полномочий <…> председателем Кировского районного суда г. Новосибирска Головачёву Наталью Васильевну; председателем Чановского районного суда Майорову Татьяну Юрьевну», — говорится в указе президента РФ, который Владимир Путин подписал 6 декабря.







Наталья Головачёва до этого два года работала заместителем председателя Ленинского районного суда. Татьяна Майорова три года была судьей в Татарском районном суде.







Путин также назначил троих районных судей: в Дзержинском районном суде это Ирина Катющик, в Первомайском — Евгений Овчинников, а в Центральном — Руслан Фролов.







В прошлом месяце Путин назначил нового командующего 41-й общевойсковой армией — им стал генерал-майор Яков Резанцев.