Путин назначил новых судей в Новосибирске

Президент подписал указ вечером 6 декабря

Путин назначил новых судей в Новосибирске


Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей и председателей федеральных судов, пятеро из них будут работать в Новосибирске.


«Назначить на 6-летний срок полномочий <…> председателем Кировского районного суда г. Новосибирска Головачёву Наталью Васильевну; председателем Чановского районного суда Майорову Татьяну Юрьевну», — говорится в указе президента РФ, который Владимир Путин подписал 6 декабря.


Наталья Головачёва до этого два года работала заместителем председателя Ленинского районного суда. Татьяна Майорова три года была судьей в Татарском районном суде.


Путин также назначил троих районных судей: в Дзержинском районном суде это Ирина Катющик, в Первомайском — Евгений Овчинников, а в Центральном — Руслан Фролов.


В прошлом месяце Путин назначил нового командующего 41-й общевойсковой армией — им стал генерал-майор Яков Резанцев.

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