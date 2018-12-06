Путин назначил новых судей в Новосибирске
Президент подписал указ вечером 6 декабря
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей и председателей федеральных судов, пятеро из них будут работать в Новосибирске.
«Назначить на 6-летний срок полномочий <…> председателем Кировского районного суда г. Новосибирска Головачёву Наталью Васильевну; председателем Чановского районного суда Майорову Татьяну Юрьевну», — говорится в указе президента РФ, который Владимир Путин подписал 6 декабря.
Наталья Головачёва до этого два года работала заместителем председателя Ленинского районного суда. Татьяна Майорова три года была судьей в Татарском районном суде.
Путин также назначил троих районных судей: в Дзержинском районном суде это Ирина Катющик, в Первомайском — Евгений Овчинников, а в Центральном — Руслан Фролов.
В прошлом месяце Путин назначил нового командующего 41-й общевойсковой армией — им стал генерал-майор Яков Резанцев.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Маша Вьюн
Фото РИА Новости