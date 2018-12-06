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Врачи подсчитали количество алкоголя в крови у дебоширов, сорвавших рейс в Толмачёво

Из-за авиадебоширов рейс в Москву задержался на полтора часа

Чтобы вывести дебоширов из самолёта, экипажу пришлось позвать полицейских
Чтобы вывести дебоширов из самолёта, экипажу пришлось позвать полицейских


В полиции рассказали подробности утреннего происшествия на борту рейса U6–99 авиакомпании «Уральские линии», из-за которого вылет самолёта в Москву был отложен на полтора часа.


По информации полицейских, трое мужчин устроили дебош на борту самолёта, после чего экипаж принял решение снять их с рейса.


«В линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о том, что экипажу воздушного судна, вылетающего рейсом Новосибирск — Москва, требуется помощь сотрудников полиции. Прибывшие полицейские установили, что в салоне самолета трое мужчин ведут себя агрессивно. Они были доставлены в дежурную часть», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


По информации на официальном сайте МВД России, медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови каждого из дебоширов на уровне от 1,6 до 2,7 промилле.


Сейчас в отношении мужчин составлены протоколы об административном нарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Материалы дела отправлены для рассмотрения в Обской городской суд Новосибирской области.


В марте этого года новосибирские транспортные полицейские задержали мужчину, устроившего в зоне досмотра аэропорта Толмачёво дебош, — он оскорбил сотрудника полиции и приставал к пассажирам.

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