Врачи подсчитали количество алкоголя в крови у дебоширов, сорвавших рейс в Толмачёво
Из-за авиадебоширов рейс в Москву задержался на полтора часа
В полиции рассказали подробности утреннего происшествия на борту рейса U6–99 авиакомпании «Уральские линии», из-за которого вылет самолёта в Москву был отложен на полтора часа.
По информации полицейских, трое мужчин устроили дебош на борту самолёта, после чего экипаж принял решение снять их с рейса.
«В линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о том, что экипажу воздушного судна, вылетающего рейсом Новосибирск — Москва, требуется помощь сотрудников полиции. Прибывшие полицейские установили, что в салоне самолета трое мужчин ведут себя агрессивно. Они были доставлены в дежурную часть», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации на официальном сайте МВД России, медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови каждого из дебоширов на уровне от 1,6 до 2,7 промилле.
Сейчас в отношении мужчин составлены протоколы об административном нарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Материалы дела отправлены для рассмотрения в Обской городской суд Новосибирской области.
В марте этого года новосибирские транспортные полицейские задержали мужчину, устроившего в зоне досмотра аэропорта Толмачёво дебош, — он оскорбил сотрудника полиции и приставал к пассажирам.
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Александр Сильченко
Фото Светланы Балаевой