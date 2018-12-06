В Новосибирске обучили 1 тысячу разведчиков: они умеют закладывать мины и управлять дронами
Обучение разведчиков проходило в учебном центре на базе НВВКУ
За год в Новосибирске обучили больше 1000 военных разведчиков — подготовка солдат проходила в учебном центре на базе Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).
Согласно информации пресс-центра Центрального военного округа, обучение разведчиков проходит по пяти направлениям: командир отделения групп специального назначения, разведчик-минер, разведчик-радист, разведчик-радиотелеграфист и оператор беспилотных летательных аппаратов.
«Разведчиков готовят на станциях ближней разведки СБР-5, лазерных приборах разведки ЛПР-4, комплексах с БЛА "Орлан-10", "Леер" и других современных разведывательных технических средствах», — сообщили в пресс-службе ЦВО.
После окончания обучения разведчики отправятся служить в разные военные округа.
На прошлой неделе военные объявили о начале подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019».
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова