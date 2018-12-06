В Новосибирске начали продавать новый внедорожный «Рено Логан»

Внедорожный «Логан» на автомате обойдется в 800 тысяч

Renault Logan Stepway в новом кузове обзавёлся пластиковыми обвесами
Renault Logan Stepway в новом кузове обзавёлся пластиковыми обвесами


В Новосибирске стартовали официальные продажи нового Renault Logan Stepway повышенной проходимости. От обычного «Логана» модель отличается увеличенным на 4 сантиметра клиренсом (теперь он составляет 19,5 сантиметра), пластиковым защитным обвесом на порогах, бамперах и колесных арках. 


Клиренс увеличен на 4 см
Клиренс увеличен на 4 см


«Автомобили можно заказать, автомобили отгрузились. Сначала был предзаказ, сейчас в этом месяце автомобили уже произвелись, несколько заходят в наш салон. Можно заказать и сделать предоплату», — уточнили корреспонденту НГС в отделе продаж компании «Автомир», официального дилера Renault в Новосибирске. 


Стартовая стоимость Renault Logan Stepway составляет 662 990 рублей. За эти деньги доступна комплектация, включающая 1,6-литровый 82-сильный двигатель, механическую коробку передач, ABS, две подушки безопасности, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений. Кондиционер — за доплату в 29 990 рублей.


В салоне — кожаный руль и климат-контроль
В салоне — кожаный руль и климат-контроль


Оснащённая версия автомобиля с 102-сильным мотором и автоматической КП включает в себя кожаный руль, климат-контроль, круиз-контроль, задние электростеклоподъемники, мультимедийную навигационную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, боковые подушки безопасности. «Богатый» Logan Stepway стоит 822 990 рублей. За отдельную плату можно приобрести систему стабилизации с парктрониками (15 990 рублей) и обогрев лобового стекла (7990 рублей). 


Конкурирует этот автомобиль с LADA Vesta Cross и KIA Rio X-Line.


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