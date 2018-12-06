В Новосибирске начали продавать новый внедорожный «Рено Логан»
Внедорожный «Логан» на автомате обойдется в 800 тысяч
В Новосибирске стартовали официальные продажи нового Renault Logan Stepway повышенной проходимости. От обычного «Логана» модель отличается увеличенным на 4 сантиметра клиренсом (теперь он составляет 19,5 сантиметра), пластиковым защитным обвесом на порогах, бамперах и колесных арках.
«Автомобили можно заказать, автомобили отгрузились. Сначала был предзаказ, сейчас в этом месяце автомобили уже произвелись, несколько заходят в наш салон. Можно заказать и сделать предоплату», — уточнили корреспонденту НГС в отделе продаж компании «Автомир», официального дилера Renault в Новосибирске.
Стартовая стоимость Renault Logan Stepway составляет
Оснащённая версия автомобиля с 102-сильным мотором и автоматической КП включает в себя кожаный руль, климат-контроль, круиз-контроль, задние электростеклоподъемники, мультимедийную навигационную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, боковые подушки безопасности. «Богатый» Logan Stepway стоит
Конкурирует этот автомобиль с LADA Vesta Cross и KIA Rio X-Line.
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Дмитрий Косенко
Фото renault.ru