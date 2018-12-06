Бывшему депутату Госдумы нашли должность в министерстве образования Новосибирской области

Ирина Мануйлова была депутатом Госдумы, а потом работала в администрации Приморья

Ирина Мануйлова уже приступила к работе на новом посту
Ирина Мануйлова уже приступила к работе на новом посту


Бывший депутат Госдумы Ирина Мануйлова назначена на пост заместителя министра образования Новосибирской области.


Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе областного правительства.

«С сегодняшнего дня она приступила к выполнению должностных обязанностей», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного правительства. 


Получить оперативный комментарий у Ирины Мануйловой корреспонденту НГС не удалось.


Ирина Мануйлова родилась в Бердске. В 1988 году она окончила Новосибирский педагогический институт (сейчас — НГПУ). В 2011 году Ирину Мануйлову избрали депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В 2016 году депутатский мандат Ирина Мануйлова не получила, затем работала вице-губернатором Приморского края. После ухода с должности в Приморье она работала заместителем директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России.

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