эксперимент

«Найди фермера и загрызи его»: актёр в костюме волка попытался уговорить детей открыть ему дверь

Но дети ответили жёстко

Волка сыграл актёр «Первого театра» Семён Грицаенко
Волка сыграл актёр «Первого театра» Семён Грицаенко


Новосибирская компания «Электронный город» провела необычный эксперимент среди школьников — они нарядили актёра в костюм волка и попросили его уговорить детей открыть ему дверь через домофон. 


«Подопытными» стали несколько школьников от 8 до 12 лет. Большинство из них не поверили волку, разговаривающему как на детских утренниках для трёхлеток. Они отказали «волку» жёстко, но понятно — ни у кого из присутствующих не осталось сомнений в том, что одетому в костюм волка мужчине открывать дверь не стоит. 


В эксперименте принимают участие 10 детей
В эксперименте принимают участие 10 детей


Эксперимент проходил днём в четверг, 6 декабря, в многоэтажках на улице Кропоткина. В качестве волка выбрали актёра «Первого театра» Семёна Грицаенко. Сам «волк» назвал эту акцию благотворительной, хотя это было, скорее, похоже на рекламу домофонов «Электронного города». «И мы, "Первый театр", согласились поучаствовать в этом, потому что нам это интересно. Потому что в "Первом театре" много новогодних и простых сказок для детей. И дети — это всегда важно, это цветы жизни», — объяснил актёр.


По словам Грицаенко, задание для волка состояло в том, чтобы разжалобить ребёнка, который возьмет трубку домофона, — ему стоило рассказать о нелёгкой судьбе хищника и уговорить его открыть дверь. «Я — волк, пустите меня, пожалуйста, погреться. Холодно, у нас есть нечего, — продемонстрировал он свою предстоящую речь присутствовавшим на эксперименте журналистам. — И ребёнок, если открывает дверь, то мы ему говорим, что так нельзя делать, это плохо, нельзя открывать чужим».


Задача актёра — уговорить ребёнка пустить его в дом
Задача актёра — уговорить ребёнка пустить его в дом


Первым ребёнком, к которому с надеждой позвонил «волк», оказалась 12-летняя девочка по имени Варя. Она, как уточнили организаторы, «девочка суперсамостоятельная», поэтому родителей дома не будет.


Перед тем как по-настоящему позвонить в дверь, волк ещё раз отрепетировал. «Если ты меня не впустишь, тогда я сам сломаю дверь и зайду», повторил он уже в шантажирующей манере. А потом перешёл на жалость со словами: «Я один, совсем один». Для девочек также был заготовлен образ алкоголика, который сейчас споёт. «Эй, девочка, я волк, машина сломалась, пусти согреться в подъезд» или «Ну открой, пожалуйста, я замёрз, ё-моё», подготовился актёр. 


Из четырёх детей открыл дверь домофона только один мальчик
Из четырёх детей открыл дверь домофона только один мальчик


Из всей палитры образов в общении с 12-летней Варей пришлось выбрать самый правдивый:


— Кто там?


— Здрасьте! Я актёр, играю волка, пустите, пожалуйста, погреться, у меня машина сломалась. Девочка, пусти, пожалуйста, погреться, холодно очень, замёрз.


— Поздравляю вас!


После того как Варя оборвала разговор, актёр пояснил присутствующим, что «на этом моя история не заканчивается», и завыл, как в театре.


Следующий участник эксперимента — 8-летний Максим, который тоже был один дома. Правда, его папа стоял у подъезда и слушал диалог сына с «волком»: 


— Кто?


— Алло, мальчик, меня зовут Волк. Открой мне подъезд, пожалуйста, погреться.


— Я вас не знаю, и я не хочу быть съеден, до свидания.


— Ну подожди, мальчик, ну пожалуйста! Открой дверь, холодно в лесу-то жить.


— Сейчас прям!


Этой акцией компания «Электронный город» продемонстрировала свои домофоны с приложением для смартфонов
Этой акцией компания «Электронный город» продемонстрировала свои домофоны с приложением для смартфонов


Последним аргументом «волка» был логически не объяснимый довод о том, что он «вчера не ел и сегодня не ел», на что получил предложение Максима: «Найди фермера и загрызи его, что ли!».


Спасти положение «волк» попытался отговорками в духе «лиса-кума меня сюда послала», но мальчик прекратил разговор и повесил трубку.


Правда, позже, в беседе с корреспондентом НГС, Максим объяснил, что «с говорящими животными не водится», но старой бабушке дверь бы открыл точно. 


В третьем эксперименте уже с участием 11-летней Амелины организаторы решили, что роли волка хватит. При этом идею с Дедом Морозом тоже отмели (мама девочки сказала, что дочь знает, что «Дед Мороз — это мы»): 


Дети жёстко отказали «волку»
Дети жёстко отказали «волку»


— Девочка, здравствуй, я ваш сосед, ключи забыл. 


— До свидания! Я знаю этих ваших лгунов. Не лгите лучше, а то хуже будет.


В качестве варианта она предложила попросить открыть дверь у других.


По информации организаторов, всего в эксперименте принимают участие 10 детей. Сегодня, 6 декабря, «волка» пустил со второй попытки только один ребёнок из четырех — 8-летний Виктор. Но уже в квартиру «волку» попасть не удалось. Своё решение не пускать его мальчик объяснил тем, что у него нет ключей. Продолжение эксперимента с участием ещё шестерых детей пройдет в субботу. После эксперимента дети всё-таки встретились с «волком», который вручил им подарки.


«Это конечно, игровой метод, — объяснила детский семейный психолог Анна Бердникова. — Конечно, даже 8-летний ребёнок понимает, что волк человеческим голосом проситься к нему в квартиру не будет».


Психолог объяснила, что дети более доверчивы к информации в интернете, а на улице больше осторожничают
Психолог объяснила, что дети более доверчивы к информации в интернете, а на улице больше осторожничают


По словам Анны Бердниковой, чтобы обезопасить ребенка, взрослым нужно прежде всего договориться между собой — определить, что приемлемо в правилах безопасности, а что — нет. «Это может зависеть от многих факторов — от дома, где живут люди, от того, какие отношения между соседями складываются — можно открыть соседке дверь, нельзя открыть и так далее», — уточнила она.


Психолог отметила, что сейчас дети осторожнее к улице — к событиям за пределами дома, но более доверчивы к информации, которую получают с экранов. 


Два года назад волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» провели в «Березовой роще» три социальных эксперимента с участием детей — незнакомцы увели из «Берёзовой рощи» 14 детей под предлогом покупки мороженого


Для эксперимента актёра переодели в волка


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