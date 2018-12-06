«Найди фермера и загрызи его»: актёр в костюме волка попытался уговорить детей открыть ему дверь

Волка сыграл актёр «Первого театра» Семён Грицаенко





Новосибирская компания «Электронный город» провела необычный эксперимент среди школьников — они нарядили актёра в костюм волка и попросили его уговорить детей открыть ему дверь через домофон.





«Подопытными» стали несколько школьников от 8 до 12 лет. Большинство из них не поверили волку, разговаривающему как на детских утренниках для трёхлеток. Они отказали «волку» жёстко, но понятно — ни у кого из присутствующих не осталось сомнений в том, что одетому в костюм волка мужчине открывать дверь не стоит.





В эксперименте принимают участие 10 детей





Эксперимент проходил днём в четверг, 6 декабря, в многоэтажках на улице Кропоткина. В качестве волка выбрали актёра «Первого театра» Семёна Грицаенко. Сам «волк» назвал эту акцию благотворительной, хотя это было, скорее, похоже на рекламу домофонов «Электронного города». «И мы, "Первый театр", согласились поучаствовать в этом, потому что нам это интересно. Потому что в "Первом театре" много новогодних и простых сказок для детей. И дети — это всегда важно, это цветы жизни», — объяснил актёр.







По словам Грицаенко, задание для волка состояло в том, чтобы разжалобить ребёнка, который возьмет трубку домофона, — ему стоило рассказать о нелёгкой судьбе хищника и уговорить его открыть дверь. «Я — волк, пустите меня, пожалуйста, погреться. Холодно, у нас есть нечего, — продемонстрировал он свою предстоящую речь присутствовавшим на эксперименте журналистам. — И ребёнок, если открывает дверь, то мы ему говорим, что так нельзя делать, это плохо, нельзя открывать чужим».







Задача актёра — уговорить ребёнка пустить его в дом





Первым ребёнком, к которому с надеждой позвонил «волк», оказалась 12-летняя девочка по имени Варя. Она, как уточнили организаторы, «девочка суперсамостоятельная», поэтому родителей дома не будет.







Перед тем как по-настоящему позвонить в дверь, волк ещё раз отрепетировал. «Если ты меня не впустишь, тогда я сам сломаю дверь и зайду», повторил он уже в шантажирующей манере. А потом перешёл на жалость со словами: «Я один, совсем один». Для девочек также был заготовлен образ алкоголика, который сейчас споёт. «Эй, девочка, я волк, машина сломалась, пусти согреться в подъезд» или «Ну открой, пожалуйста, я замёрз, ё-моё», подготовился актёр.







Из четырёх детей открыл дверь домофона только один мальчик





Из всей палитры образов в общении с 12-летней Варей пришлось выбрать самый правдивый:







— Кто там?





— Здрасьте! Я актёр, играю волка, пустите, пожалуйста, погреться, у меня машина сломалась. Девочка, пусти, пожалуйста, погреться, холодно очень, замёрз.







— Поздравляю вас!





После того как Варя оборвала разговор, актёр пояснил присутствующим, что «на этом моя история не заканчивается», и завыл, как в театре.





Следующий участник эксперимента — 8-летний Максим, который тоже был один дома. Правда, его папа стоял у подъезда и слушал диалог сына с «волком»:







— Кто?





— Алло, мальчик, меня зовут Волк. Открой мне подъезд, пожалуйста, погреться.







— Я вас не знаю, и я не хочу быть съеден, до свидания.





— Ну подожди, мальчик, ну пожалуйста! Открой дверь, холодно в лесу-то жить.





— Сейчас прям!







Этой акцией компания «Электронный город» продемонстрировала свои домофоны с приложением для смартфонов





Последним аргументом «волка» был логически не объяснимый довод о том, что он «вчера не ел и сегодня не ел», на что получил предложение Максима: «Найди фермера и загрызи его, что ли!».







Спасти положение «волк» попытался отговорками в духе «лиса-кума меня сюда послала», но мальчик прекратил разговор и повесил трубку.







Правда, позже, в беседе с корреспондентом НГС, Максим объяснил, что «с говорящими животными не водится», но старой бабушке дверь бы открыл точно.







В третьем эксперименте уже с участием 11-летней Амелины организаторы решили, что роли волка хватит. При этом идею с Дедом Морозом тоже отмели (мама девочки сказала, что дочь знает, что «Дед Мороз — это мы»):





Дети жёстко отказали «волку»





— Девочка, здравствуй, я ваш сосед, ключи забыл.





— До свидания! Я знаю этих ваших лгунов. Не лгите лучше, а то хуже будет.







В качестве варианта она предложила попросить открыть дверь у других.







По информации организаторов, всего в эксперименте принимают участие 10 детей. Сегодня, 6 декабря, «волка» пустил со второй попытки только один ребёнок из четырех — 8-летний Виктор. Но уже в квартиру «волку» попасть не удалось. Своё решение не пускать его мальчик объяснил тем, что у него нет ключей. Продолжение эксперимента с участием ещё шестерых детей пройдет в субботу. После эксперимента дети всё-таки встретились с «волком», который вручил им подарки.





«Это конечно, игровой метод, — объяснила детский семейный психолог Анна Бердникова. — Конечно, даже 8-летний ребёнок понимает, что волк человеческим голосом проситься к нему в квартиру не будет».







Психолог объяснила, что дети более доверчивы к информации в интернете, а на улице больше осторожничают





По словам Анны Бердниковой, чтобы обезопасить ребенка, взрослым нужно прежде всего договориться между собой — определить, что приемлемо в правилах безопасности, а что — нет. «Это может зависеть от многих факторов — от дома, где живут люди, от того, какие отношения между соседями складываются — можно открыть соседке дверь, нельзя открыть и так далее», — уточнила она.







Психолог отметила, что сейчас дети осторожнее к улице — к событиям за пределами дома, но более доверчивы к информации, которую получают с экранов.





Два года назад волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» провели в «Березовой роще» три социальных эксперимента с участием детей — незнакомцы увели из «Берёзовой рощи» 14 детей под предлогом покупки мороженого.





Для эксперимента актёра переодели в волка



