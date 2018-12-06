Яндекс.Такси подскажет новосибирцам, как сэкономить на поездках

О высоком спросе приложение сообщает вверху экрана и с помощью фиолетовой молнии возле цены





Сегодня, 6 декабря, сервис Яндекс.Такси объявил о том, что теперь будет отслеживать цены при высоком спросе и уведомлять об изменениях пользователей, чтобы они не проверяли это самостоятельно.





В пресс-службе компании корреспонденту НГС сказали, что в Новосибирске отслеживание цены будет доступно уже в ближайшее время.





Стоимость такси умножается на повышающий коэффициент, если желающих заказать такси в одном районе больше, чем водителей. Он формируется алгоритмом автоматически. Такое бывает, например, в час пик, плохую погоду и праздники. Иногда нужно подождать несколько минут, и цена снова падает. Чтобы клиенты не проверяли это самостоятельно, сервис Яндекс.Такси введёт отслеживание цены.





«Если по нашим расчётам в ближайшие 15 минут спрос на такси может снизиться, мы предложим вам включить отслеживание цены — это можно сделать в верхней части экрана. Теперь, если заказ станет дешевле, мы пришлём уведомление об этом. Если же за 15 минут цены не изменятся, мы тоже предупредим — чтобы вы не ждали напрасно», — сообщили в пресс-службе Яндекс.Такси.





Запуск отслеживания цены происходит поэтапно. «Постепенно становится доступно российским пользователям новой версии приложения для iOS. Обновление для Android и запуск в остальных странах — в наших ближайших планах», — добавили в компании.





Вчера «Яндекс» объявил о старте продаж собственного телефона в Новосибирске.