Яндекс.Такси подскажет новосибирцам, как сэкономить на поездках
Теперь приложение не нужно постоянно обновлять
Сегодня, 6 декабря, сервис Яндекс.Такси объявил о том, что теперь будет отслеживать цены при высоком спросе и уведомлять об изменениях пользователей, чтобы они не проверяли это самостоятельно.
В пресс-службе компании корреспонденту НГС сказали, что в Новосибирске отслеживание цены будет доступно уже в ближайшее время.
Стоимость такси умножается на повышающий коэффициент, если желающих заказать такси в одном районе больше, чем водителей. Он формируется алгоритмом автоматически. Такое бывает, например, в час пик, плохую погоду и праздники. Иногда нужно подождать несколько минут, и цена снова падает. Чтобы клиенты не проверяли это самостоятельно, сервис Яндекс.Такси введёт отслеживание цены.
«Если по нашим расчётам в ближайшие 15 минут спрос на такси может снизиться, мы предложим вам включить отслеживание цены — это можно сделать в верхней части экрана. Теперь, если заказ станет дешевле, мы пришлём уведомление об этом. Если же за 15 минут цены не изменятся, мы тоже предупредим — чтобы вы не ждали напрасно», — сообщили в пресс-службе Яндекс.Такси.
Запуск отслеживания цены происходит поэтапно. «Постепенно становится доступно российским пользователям новой версии приложения для iOS. Обновление для Android и запуск в остальных странах — в наших ближайших планах», — добавили в компании.
Вчера «Яндекс» объявил о старте продаж собственного телефона в Новосибирске.
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Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой