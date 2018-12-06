истории

Пятерым отцам-одиночкам подарили по 30 тысяч рублей

Один из них 3 года назад просил у властей квартиру — теперь у него есть «трёшка»

В конце 2015 года история Андрея Иоста из Бердска потрясла всех — после смерти супруги он в одиночку стал воспитывать троих детей, в том числе сына-инвалида
В конце 2015 года история Андрея Иоста из Бердска потрясла всех — после смерти супруги он в одиночку стал воспитывать троих детей, в том числе сына-инвалида


Сегодня, 6 декабря, пятеро жителей Новосибирской области — многодетные отцы — получили от губернатора знаки отличия «Отцовская слава» и денежную премию.


«Отцовская слава» досталась пяти жителям Новосибирской области, также им выплатили единовременную денежную премию в размере 30 тысяч рублей.


«Я уверен, что в этом зале собрались единомышленники, те люди, которые прекрасно понимают и осознают, насколько сложное дело — воспитание детей. Насколько важное дело — бережное сохранение этой удивительной ценности — семьи. И готовы тратить на эти дела своё время, усилия, энергию и инициативу», — сказал перед церемонией награждения губернатор Новосибирской области Андрей Травников.


Кроме самого знака отличия сибиряки получили по 30 тысяч рублей
Кроме самого знака отличия сибиряки получили по 30 тысяч рублей


Среди них Игорь Белых из Болотнинского района — у него 6 детей, в том числе 4 несовершеннолетних, — их он воспитывает один и не работает, поскольку ухаживает за детьми. Знак подарили и трактористу Андрею Смирнову из Искитимского района — у него 7 детей, в том числе 4 несовершеннолетних. Также знак достался отцу троих детей Александру Яковлеву из Болотнинского района — он не работает, так как ухаживает за детьми и ведёт большое подсобное хозяйство, отметили в правительстве.


Четвёртую «Отцовскую славу» дали предпринимателю в торговой сфере, отцу троих детей Фам Зунг Хыу из Ленинского района Новосибирска.


Последнюю награду вручили Андрею Иосту из Бердска — у него трое детей, в том числе сын с инвалидностью. Три года назад многодетный отец-одиночка ходил на приём к Владимиру Городецкому, который тогда был губернатором региона, и просил помочь.


Пять отцов получили сегодня награду в правительстве региона
Пять отцов получили сегодня награду в правительстве региона


Как признавался Андрей Иост корреспонденту НГС ещё в декабре 2015 года, после смерти жены он в одиночку стал воспитывать двух дочек и мальчика с ДЦП — на 29 кв. м. Тогда семья Иоста стояла в очереди на получение жилья — вместе с ним квартиру ждали ещё почти тысяча человек.


Сегодня многодетный отец рассказал НГС, что после того похода к губернатору всё-таки получил деньги на жильё — около 1,8 миллиона рублей — и купил трёхкомнатную квартиру в Бердске.


Также Андрей Иост отметил, что теперь у него есть гражданская супруга (у неё 12-летний сын), и семья сначала отремонтировала её частный дом, потом они возьмутся за ремонт новой квартиры.


«Старший — у него ДЦП — в гипсе, очередная операция была, 26 декабря обратно на снятие гипса, снятие спиц, реабилитация… Потом следующая операция у него будет, на стопу. (М.М.: В остальном всё хорошо у вас?) Да, нескучно», — добавил бердчанин.


В этом году власти региона наградили и многодетных сибирячек — медалями «За материнскую доблесть», им дали по 50 тысяч рублей. Большинство награждённых матерей воспитывают по пять детей.

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