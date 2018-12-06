Пятерым отцам-одиночкам подарили по 30 тысяч рублей

Один из них 3 года назад просил у властей квартиру — теперь у него есть «трёшка»

В конце 2015 года история Андрея Иоста из Бердска потрясла всех — после смерти супруги он в одиночку стал воспитывать троих детей, в том числе сына-инвалида





Сегодня, 6 декабря, пятеро жителей Новосибирской области — многодетные отцы — получили от губернатора знаки отличия «Отцовская слава» и денежную премию.







«Отцовская слава» досталась пяти жителям Новосибирской области, также им выплатили единовременную денежную премию в размере 30 тысяч рублей.







«Я уверен, что в этом зале собрались единомышленники, те люди, которые прекрасно понимают и осознают, насколько сложное дело — воспитание детей. Насколько важное дело — бережное сохранение этой удивительной ценности — семьи. И готовы тратить на эти дела своё время, усилия, энергию и инициативу», — сказал перед церемонией награждения губернатор Новосибирской области Андрей Травников.







Кроме самого знака отличия сибиряки получили по 30 тысяч рублей





Среди них Игорь Белых из Болотнинского района — у него 6 детей, в том числе 4 несовершеннолетних, — их он воспитывает один и не работает, поскольку ухаживает за детьми. Знак подарили и трактористу Андрею Смирнову из Искитимского района — у него 7 детей, в том числе 4 несовершеннолетних. Также знак достался отцу троих детей Александру Яковлеву из Болотнинского района — он не работает, так как ухаживает за детьми и ведёт большое подсобное хозяйство, отметили в правительстве.







Четвёртую «Отцовскую славу» дали предпринимателю в торговой сфере, отцу троих детей Фам Зунг Хыу из Ленинского района Новосибирска.







Последнюю награду вручили Андрею Иосту из Бердска — у него трое детей, в том числе сын с инвалидностью. Три года назад многодетный отец-одиночка ходил на приём к Владимиру Городецкому, который тогда был губернатором региона, и просил помочь.







Пять отцов получили сегодня награду в правительстве региона







Как признавался Андрей Иост корреспонденту НГС ещё в декабре 2015 года, после смерти жены он в одиночку стал воспитывать двух дочек и мальчика с ДЦП — на 29 кв. м. Тогда семья Иоста стояла в очереди на получение жилья — вместе с ним квартиру ждали ещё почти тысяча человек.







Сегодня многодетный отец рассказал НГС, что после того похода к губернатору всё-таки получил деньги на жильё — около 1,8 миллиона рублей — и купил трёхкомнатную квартиру в Бердске.







Также Андрей Иост отметил, что теперь у него есть гражданская супруга (у неё 12-летний сын), и семья сначала отремонтировала её частный дом, потом они возьмутся за ремонт новой квартиры.







«Старший — у него ДЦП — в гипсе, очередная операция была, 26 декабря обратно на снятие гипса, снятие спиц, реабилитация… Потом следующая операция у него будет, на стопу. (М.М.: В остальном всё хорошо у вас?) Да, нескучно», — добавил бердчанин.





В этом году власти региона наградили и многодетных сибирячек — медалями «За материнскую доблесть», им дали по 50 тысяч рублей. Большинство награждённых матерей воспитывают по пять детей.

