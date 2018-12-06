Грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой: пострадали четыре пассажирки

Травмы получили четыре пассажирки маршрутки

Одна из пассажирок получила открытый перелом ноги
Одна из пассажирок получила открытый перелом ноги


Днём 6 декабря под Новосибирском столкнулись грузовая «Газель» и маршрутка № 11 — в аварии в Бердске пострадали четыре пассажирки маршрутки.


Как рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев, авария произошла около 15:00 в Бердске.


«Столкнулись две "Газели" — грузовая и маршрутная. Грузовик, поворачивая с Водобачной на Попова, врезался в двигавшуюся ему навстречу маршрутку № 11. От мощного удара гружёной грузовой "Газели" в пассажирский микроавтобус с пассажирами последнего откинуло на обочину», — рассказал Сергей Болдырев.


По его словам, в аварии пострадали четыре женщины, которые были в маршрутке. По словам очевидцев аварии, причиной столкновения стал сильный гололёд на этом участке дороги.


«Сильнее всего травмирована пожилая пассажирка, сидевшая рядом с местом удара грузовика. Медики скорой помощи констатировали у пенсионерки открытый перелом правой ноги. У трёх других пострадавших пассажирок маршрутки медиками констатированы ушиб мягких тканей лица, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки», — добавил Сергей Болдырев.


На днях на трассе Р-254 под Новосибирском погиб водитель Mitsubishi Lancer — он потерял управление и столкнулся с «Газелью».

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