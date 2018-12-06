Грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой: пострадали четыре пассажирки
Травмы получили четыре пассажирки маршрутки
Днём 6 декабря под Новосибирском столкнулись грузовая «Газель» и маршрутка
Как рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев, авария произошла около 15:00 в Бердске.
«Столкнулись две "Газели" — грузовая и маршрутная. Грузовик, поворачивая с Водобачной на Попова, врезался в двигавшуюся ему навстречу маршрутку
По его словам, в аварии пострадали четыре женщины, которые были в маршрутке. По словам очевидцев аварии, причиной столкновения стал сильный гололёд на этом участке дороги.
«Сильнее всего травмирована пожилая пассажирка, сидевшая рядом с местом удара грузовика. Медики скорой помощи констатировали у пенсионерки открытый перелом правой ноги. У трёх других пострадавших пассажирок маршрутки медиками констатированы ушиб мягких тканей лица, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки», — добавил Сергей Болдырев.
На днях на трассе Р-254 под Новосибирском погиб водитель Mitsubishi Lancer — он потерял управление и столкнулся с «Газелью».
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Александр Сильченко
Фото Сергея Болдырева