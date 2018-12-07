Заморозить лапшу и ресницы: пять странных вещей, которые можно сделать в морозы

Нельзя просто так взять и не проверить законы физики, когда на улице –30 °С





Морозы — повод сделать в Instagram фото или видео, от которого все ахнут. Мы составили список из пяти довольно странных вещей, которые россияне делают на улице в сильные морозы.





1. Подвесить вилку в воздухе





Хит сезона — ледяной монумент, в основе которого лапша быстрого приготовления. Ее корни уходят к антарктической станции «Конкордия»: живущие там итальянцы недавно показали, что будет с лапшой, если оставить её на 60-градусном морозе.





Снимок получается эффектным: замерзший «доширак» удерживает висящую в воздухе вилку. И если в Антарктике получилось сделать это за две минуты, то в российских реалиях на эксперимент уйдёт больше времени — десять минут. Но всё получится, это уже доказал сибиряк Константин.





Так холодно, что лапша застывает на лету





Понадобятся: коробка лапши быстрого приготовления, вилка, 30-градусный мороз.

Время: десять минут.

Алгоритм: заливаете лапшу кипятком, ждёте пару минут, пока она заваривается, выходите на улицу, поднимаете лапшу вилкой и снова ждёте — теперь уже когда она застынет.

Лайфхак: не забудьте варежки — держать на морозе вилку даже пару минут как минимум неприятно, а как максимум чревато обморожением. И не высыпайте в лапшу приправы — скорее всего, из-за них она будет замерзать дольше.





2. Запустить фейерверк из кипятка





Аномальные морозы — это самое время проверять законы физики, поэтому вооружитесь термосом или любой другой ёмкостью с кипятком, одевайтесь потеплее, и вперед, на улицу, запускать фейерверк. Фокус, который мы советуем провернуть, называется «Эффект Мпембы»: горячая вода на морозе замерзает быстрее холодной.









Понадобится: горячая вода.

Время: одна минута.

Алгоритм: выходите на улицу и резко выливаете горячую воду из ёмкости. Капли моментально застывают в воздухе и, падая, выглядят эффектно.

Лайфхак: температура воды должна быть не ниже +35 градусов, а на улице — –25 градусов и ниже. Исполняйте на закате.





3. Сделать селфи с зимним макияжем





Ни одной зимой «инстаграмы» модников не обходятся без фотографий с белоснежными ресницами, бровями и даже снежной бородой: «зимний макияж» получается легко и быстро — достаточно прогуляться на улице в мороз.





Так получилось у жительницы Якутии Анастасии Груздевой, которая в начале года выложила селфи с белыми ресничками в Instagram и собрала почти сто тысяч лайков. Девушкой восхищались пользователи со всей планеты: одни поражались мужеству якутянки — она вышла из дома в 50-градусный мороз, другие не понимали, как в таких погодных условиях вообще можно жить.









Понадобятся: улица, ваше лицо и телефон.

Время: от 5 до 15 минут — в зависимости от температуры.

Алгоритм: как только ресницы, брови и прочая растительность на лице покроются инеем — доставайте телефон и пилите селфи.

Лайфхак: чтобы ускорить процесс нанесения макияжа, закройте лицо руками и подышите.





4. Заморозить мыльный пузырь





В морозы обычный мыльный пузырь превращается в стеклянный шарик, украшенный замысловатыми узорами. Зимняя забава, известная десятки лет, в этом году снова становится популярной: смотреть, как пузырь леденеет и покрывается рисунками, одинаково обожают и дети, и взрослые.





Наш коллега из Самары, фанат макросъемки Роман Данилкин показал, какое искусство творит мороз из мыльного пузыря. Посмотрите на это!









Понадобятся: раствор (вода, гель для душа или шампунь), трубочка.

Время: две минуты.

Алгоритм: смешиваете раствор, выходите на улицу и надуваете мыльный пузырь. Далее следите, как он застывает.

Лайфхак: шарик покрывается льдом снизу вверх, потому что чем ниже, тем воздух в нём холоднее. Можно оставить пузырь на трубочке, можно положить его на сугроб, куст или ветку дерева. Идеально проделывать эксперимент в безветренную погоду, когда температура воздуха от –15 градусов и ниже.





5. Соорудите ледяной светильник







Это развлечение в Россию пришло из Финляндии: местные жители уже много лет ждут зиму, чтобы выставить перед своим домом ледяной светильник. Во-первых, это красиво: ничто так не украсит придомовое пространство, как сделанная своими руками гирлянда (особенно если она ещё и светится). В России, конечно, сложно представить двор, в котором эта красота простоит больше суток и не будет украдена или покалечена, но можно украсить свой балкон, если температура за ним — примерно такая же, как за бортом.











Понадобятся: ведро, вода, свеча.

Время: пять часов

Алгоритм: наливаете воду в ведро, выставляете на улицу и ждёте, пока она замерзнет. Когда всё случится, освобождаете кусок льда из ведра. Мороз схватит только стенки — у вас будет ледяной кувшин с водой внутри. Воду выливаете, ставите на дно свечу. Готовое изделие выносите на улицу или на балкон.

Лайфхак: бывалые советуют морозить воду не больше пяти часов — лёд прилипает к ведру, и просто так освободить его у вас не получится. Хотя, конечно, всё зависит от температуры: идеальное время для таких занятий — когда на улице –30 градусов.

