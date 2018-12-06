эксклюзив

Бизнесмен устроил на главной сцене оперного театра банкет и концерт Леонида Агутина

Так предприниматель отметил день рождения

Алексей Корнаков создал несколько крупных компаний, в том числе холдинг «Расцветай» и агрокомплекс «Емельяновский» 
Алексей Корнаков создал несколько крупных компаний, в том числе холдинг «Расцветай» и агрокомплекс «Емельяновский» 


Бизнесмен Алексей Корнаков провёл праздник в большом зале Новосибирского оперного театра — гостей посадили за столами на сцене.


Алексей Корнаков сегодня, 6 декабря, в своём «Инстаграме» опубликовал видео с мероприятия, на котором выступает певец Леонид Агутин. Также в своём посте Корнаков подчеркнул, что назвал вечер «Посвящение близким».


«Это было посвящение близким, всем людям, которые мне помогли в жизни. <...> Там пафоса никакого нет, потому что там были бабушки, дедушки, там были мои тренера, мои учителя», — расcказал корреспонденту НГС Алексей Корнаков.


Бизнесмен отметил, что выбрал оперный театр, потому что считает его «местом силы России». Он также добавил, что праздник прошёл душевно, а Леонид Агутин — «очень добрый и порядочный человек».


НГС публикует пост Корнакова вместе с его комментарием по поводу праздника.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Любовь, играй мощней, Любовь уставших лебедей... ⠀⠀⠀⠀ Этот добрый и прекрасный вечер назывался «Посвящение близким», где я поблагодарил всех людей, которые помогли мне и моей жене Ленусику в нашей насыщенной, непростой, но всё же очень интересной жизни, от моей мамы (светлая ей память), от моей любимой школьной учительницы истории, моего детского тренера по хоккею и многих, многих других людей до настоящего времени. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Низкий Вам всем поклон за Всё, что Вы для меня сделали! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ На этом душевном вечере не было ни одного постороннего, «нужного», «должного», «заинтересованного» или «коммерческого» человека. Я их всех вывел из своей жизни, чему очень, очень рад и об этом уже писал ранее. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ У нас с моей женой Ленусиком день рождения в один год, в один день и в один час. 21 год назад из-за трагических событий в моей жизни у нас с Ленусиком не было свадьбы. Я ей тогда пообещал, что придёт время и мы её отпразднуем. Время пришло! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Также по-доброму я не справлял свой день рождения с первого класса! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ На вечере я поблагодарил свою талантливую команду мечты «Расцветай» за огромную работу! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Расцветайте! Расцветай, Россия! Время пришло! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Для особо завистливых горе-критиков и умников сообщаю... Вопрос. Почему НОВАТ разрешил мне провести столь уникальное событие? Ответы : 1. Потому что оно уникальное. 2. Когда придёт время НОВАТ и Расцветай откроют информацию об очень интересном и необходимом людям совместном проекте... 3. Моя книжка «Искренне о личном», которая продаётся у нас на сайте (сайте в моём профиле), на странице 36 и странице 39 -есть ответы для Вас. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ С уважением, Алексей Корнаков. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Публикация от Aleksey Kornakov (@aleksey_kornakov)


Алексей Корнаков в 2001 году создал агрокомплекс «Емельяновский», в 2004–2006 годах был заместителем вице-губернатора Новосибирской области и курировал сельское хозяйство. Проект «Расцветай» он основал в 2015 году, в 2018 году компания «Расцветай», которая продаёт косметические средства и концентраты витаминов, доросла до холдинга. В 2003 году Алексей Корнаков построил часовню Святого Трифона в посёлке Емельяновский.


Алексей Корнаков пишет, что на празднике были только близкие для него люди
Алексей Корнаков пишет, что на празднике были только близкие для него люди


Гости расположились за столами, которые поставили на сцене
Гости расположились за столами, которые поставили на сцене


В оперном театре подтвердили, что такое мероприятие прошло на главной сцене. «В 2018 году #Расцветай стал генеральным партнёром НОВАТа. В соответствии с двухлетним договором о сотрудничестве НОВАТ совместно с #Расцветай осуществит ряд творческих проектов. 3 декабря 2018 г. в НОВАТе состоялось закрытое мероприятие для сотрудников, партнёров и участников проекта #Расцветай, приуроченное к окончанию четырёхлетнего цикла создания продукта. Основатель проекта Алексей Игоревич Корнаков и разработчик продуктов #Расцветай доктор наук Татьяна Ивановна Новосёлова выразили благодарность участникам проекта и организаторам торжества», — заявили НГС в театре в ответ на официальный запрос.


В главном зале оперного театра нередко проходят торжественные события, в том числе корпоративные, но о банкетах на сцене ранее не сообщалось. Впрочем, в марте этого года на церемонии вручения «Народной премии НГС» корреспондент нашего сайта Стас Соколов прямо на сцене попробовал хот-дог


Ранее в интервью НГС Владимир Кехман заявлял, что не против проведения любых торжеств в здании оперного театра. «В принципе, для меня не существует практически ограничений, если это помогает театру получить какие-то серьёзные деньги и если это сделано талантливо. Юбилей — конечно. Свадьба, в теории, если она сделана талантливо и платятся очень большие деньги — почему нет», — говорил Владимир Кехман.


В августе 2018 года праздник в государственном учреждении устроил депутат Заксобрания Евгений Подгорный — он отметил свадьбу в концертном зале имени Арнольда Каца на Красном проспекте. В день торжества филармония была закрыта для посетителей. После этого директор филармонии Бейбит Мухамедин пояснял, что проводить подобные мероприятия разрешено уставом учреждения — в то время, когда зал свободен от концертов и репетиций.

Прочтений: 855

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено