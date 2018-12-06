Бизнесмен устроил на главной сцене оперного театра банкет и концерт Леонида Агутина

Алексей Корнаков создал несколько крупных компаний, в том числе холдинг «Расцветай» и агрокомплекс «Емельяновский»





Бизнесмен Алексей Корнаков провёл праздник в большом зале Новосибирского оперного театра — гостей посадили за столами на сцене.





Алексей Корнаков сегодня, 6 декабря, в своём «Инстаграме» опубликовал видео с мероприятия, на котором выступает певец Леонид Агутин. Также в своём посте Корнаков подчеркнул, что назвал вечер «Посвящение близким».





«Это было посвящение близким, всем людям, которые мне помогли в жизни. <...> Там пафоса никакого нет, потому что там были бабушки, дедушки, там были мои тренера, мои учителя», — расcказал корреспонденту НГС Алексей Корнаков.





Бизнесмен отметил, что выбрал оперный театр, потому что считает его «местом силы России». Он также добавил, что праздник прошёл душевно, а Леонид Агутин — «очень добрый и порядочный человек».





НГС публикует пост Корнакова вместе с его комментарием по поводу праздника.









Алексей Корнаков в 2001 году создал агрокомплекс «Емельяновский», в 2004–2006 годах был заместителем вице-губернатора Новосибирской области и курировал сельское хозяйство. Проект «Расцветай» он основал в 2015 году, в 2018 году компания «Расцветай», которая продаёт косметические средства и концентраты витаминов, доросла до холдинга. В 2003 году Алексей Корнаков построил часовню Святого Трифона в посёлке Емельяновский.





Алексей Корнаков пишет, что на празднике были только близкие для него люди





Гости расположились за столами, которые поставили на сцене





В оперном театре подтвердили, что такое мероприятие прошло на главной сцене. «В 2018 году #Расцветай стал генеральным партнёром НОВАТа. В соответствии с двухлетним договором о сотрудничестве НОВАТ совместно с #Расцветай осуществит ряд творческих проектов. 3 декабря 2018 г. в НОВАТе состоялось закрытое мероприятие для сотрудников, партнёров и участников проекта #Расцветай, приуроченное к окончанию четырёхлетнего цикла создания продукта. Основатель проекта Алексей Игоревич Корнаков и разработчик продуктов #Расцветай доктор наук Татьяна Ивановна Новосёлова выразили благодарность участникам проекта и организаторам торжества», — заявили НГС в театре в ответ на официальный запрос.





В главном зале оперного театра нередко проходят торжественные события, в том числе корпоративные, но о банкетах на сцене ранее не сообщалось. Впрочем, в марте этого года на церемонии вручения «Народной премии НГС» корреспондент нашего сайта Стас Соколов прямо на сцене попробовал хот-дог.





Ранее в интервью НГС Владимир Кехман заявлял, что не против проведения любых торжеств в здании оперного театра. «В принципе, для меня не существует практически ограничений, если это помогает театру получить какие-то серьёзные деньги и если это сделано талантливо. Юбилей — конечно. Свадьба, в теории, если она сделана талантливо и платятся очень большие деньги — почему нет», — говорил Владимир Кехман.





В августе 2018 года праздник в государственном учреждении устроил депутат Заксобрания Евгений Подгорный — он отметил свадьбу в концертном зале имени Арнольда Каца на Красном проспекте. В день торжества филармония была закрыта для посетителей. После этого директор филармонии Бейбит Мухамедин пояснял, что проводить подобные мероприятия разрешено уставом учреждения — в то время, когда зал свободен от концертов и репетиций.