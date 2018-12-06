Автобуса нет 5 часов: около площади Калинина вышли из строя электронные табло

На одном табло пропала температура, на другом — показывается неверное время прибытия транспорта

В районе площади Калинина вышли из строя электронные табло





На электронных табло у площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска случился сбой — табло начали показывать неверные данные о погоде и прибытии общественного транспорта. Поломку накануне вечером, 5 декабря, обнаружил корреспондент НГС.







Так, на табло у дома-книжки Новосибирского приборостроительного завода не работала строка температуры воздуха, а информационное табло на остановке возле магазина «Чемпион» работало некорректно. Судя по цифрам на экране, время ожидания всех маршрутов составляло порядка 5 часов.







После прибытия автобуса № 95 и троллейбуса № 24 в начале шестого часа информации о следующих рейсах на табло не появилось





В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что за электронное табло на доме-книжке муниципалитет не отвечает, а по экрану на остановке в мэрии пообещали дать ответ позднее.







Электронные табло на остановках возле метро мэрия закупила весной 2017 года. В октябре в мэрии заявили, что до конца 2019 года в городе может появится до 50 «умных» остановок, где будут не только электронные табло, но и Wi-Fi с розетками для зарядки телефонов.





Дополнение: В пресс-центре мэрии после публикации новости сообщили, что неисправность электронного табло на остановке «Чемпион» будет устранена 7 декабря. Некорректная работа табло была вызвана неисправностью GSM-модема.

