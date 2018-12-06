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Две фуры сошлись лоб в лоб на трассе под Новосибирском: водителей увезли в больницу

Столкнувшиеся грузовики перекрыли полдороги

Водителей с места аварии увезли в больницу
Водителей с места аварии увезли в больницу


Утром 6 декабря на трассе Р-255 «Сибирь» под Новосибирском столкнулись два встречных большегруза фирмы «Рено» — водителей фур с места аварии увезли в больницу.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла в Мошковском районе Новосибирской области.

«В 8:55 это было. Водитель 1970 года рождения двигался на грузовике "Рено" с прицепом со стороны Болотного в сторону Новосибирска. На 85-м километре он совершил столкновение с таким же грузовиком "Рено" с прицепом под управлением водителя 1978 года рождения, который следовал во встречном направлении», — сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.

По его словам, оба водителя попали в больницу, но какие травмы они получили, пока не известно.

«Все обстоятельства аварии устанавливаются, сотрудники ГИБДД работают на месте», — добавил Константин Шкабарня.


Авария случилась на 85-м километре трассы Р-255 «Сибирь»
Авария случилась на 85-м километре трассы Р-255 «Сибирь»


На днях на трассе Р-254 под Новосибирском погиб водитель Mitsubishi Lancer — он потерял управление и столкнулся с «Газелью».

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