Свалку убрать невозможно: власти Криводановки признали, что мусор и птицы около Толмачёво останутся

Мусорному полигону уже 40 лет, и быстро его не убрать, считает глава сельсовета

В прокуратуре выяснили, что из-за свалки в окрестности аэропорта слетается много птиц





Глава Криводановского сельсовета Александр Павликовский заявил, что свалку вблизи новосибирского аэропорта Толмачёво невозможно убрать даже за 10 лет. Ранее Новосибирская транспортная прокуратура через суд добилась ликвидации полигона из-за опасности, которую представляют для самолётов обитающие там чайки и коршуны.







Как пояснил Александр Павликовский, полигон, заинтересовавший прокуратуру, расположен в промышленной зоне в 3 километрах от Криводановки. Он существует уже 40 лет. Свалку обслуживает арендатор, принимающий бытовые отходы от местного населения, пояснил Павликовский.







При этом глава сельсовета подчеркнул, что на свалке хранятся не пищевые, а твёрдые коммунальные отходы. Более того, по словам чиновника, сейчас полигон приведён в соответствие с нормами. Глава сельсовета не отрицает, что птицы на свалке есть, но считает орнитологическую обстановку «благоприятной». Именно поэтому сельсовет решил оспаривать решение суда.







По словам Александра Павликовского, если решение суда о ликвидации свалки всё-таки вступит в законную силу, то свалку придётся закрыть — это значит, что на неё больше не будут принимать мусор. Но сам полигон никуда не денется.







«Ликвидировать его за 30 дней невозможно. Его за 10 лет невозможно ликвидировать. <…> Просто так полигон не закроешь, просто так от птиц не избавишься, просто так не избавишься ни от чего. Это же годами туда складывалось. <…> Сейчас это закрыть — и не будет там птиц? Это невозможно», — считает глава сельсовета.







Вывезти весь накопившийся мусор с полигона, по его мнению, тоже не получится. «А куда его вывозить: к вам в огород или нам в огород? <...> Его нужно переработать, уплотнить, сложить и так далее, и — на длительное хранение», — сообщил Александр Павликовский.







По его словам, даже после закрытия полигона арендатор имеет право остаться на этом участке и перерабатывать мусор. «Это же не значит, что полигон будет принимать отходы.





Просто полигон будет существовать. Согласно закону, его просто так нельзя бросить», — заключил глава Криводановки.







Решение о ликвидации мусорного полигона ранее принял Новосибирский районный суд по иску транспортной прокуратуры. В надзорном ведомстве отмечали, что эта свалка находится в пределах приаэродромной территории аэропорта Толмачёво. Птицы прилетают сюда за пищевыми отходами — это ставит под угрозу безопасность полётов, так как птицы могут столкнуться с самолётами, поясняли в прокуратуре.







Администрация Криводановского сельсовета, которой принадлежит земельный участок, не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу.

