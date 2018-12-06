Водитель «Газели» потерял сознание за рулём и умер: машина вылетела в сугроб

Врачи проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно





Утром 6 декабря на улице Сурикова в Дзержинском районе Новосибирска водителю «Газели» стало плохо за рулём — он скончался в машине скорой помощи.





Согласно информации Госавтоинспекции, инцидент произошёл утром недалеко от дома № 2 на улице Сурикова.





«Человеку стало плохо за рулём и он въехал в сугроб. Экипаж ГИБДД передал водителя врачам скорой помощи. На тот момент мужчина был жив», — пояснил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Главный врач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала корреспонденту НГС, что водитель «Газели» скончался.





«Да, действительно был вызов по адресу Сурикова, 2. Мужчину обнаружили в машине за рулём без признаков жизни. В связи с тем, что было неизвестно, когда мужчина умер — проводились реанимационные мероприятия, но они были безуспешны», — рассказала Ирина Большакова.





Подобный случай произошел в прошлом году — водитель такси умер во время выполнения заказа.

