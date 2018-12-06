Новосибирская кондитерская придумала скидки, которые зависят от мороза

Выбор сладостей в кондитерской большой — макаронсы, эклеры, тарталетки, брауни и так далее





Новосибирская кондитерская Legato ввела скидки на сладкое, которые зависят от температуры воздуха на улице с утра. Например, сегодня утром они зафиксировали 32-градусный мороз, поэтому сделали в два раза меньшую скидку — 16%.







«Мы подумали, почему бы не обрадовать людей и не сделать такую импровизированную скидку. Утром мы фиксируем температуру, делим на два и делаем скидку в таком размере. Конечно, сделали именно на сладкое, потому что оно достаточно калорийное и потому что всегда поднимает людям настроение», — рассказала корреспонденту НГС владелица кондитерской Арми Сократян.





По её словам, такая акция действовала в кондитерской и в прошлом году, но в морозы, которые были после Нового года. Тогда практически каждый день в течение двух недель были скидки 15%.





Об этой акции они объявили с помощью поста в своих соцсетях и назвали её «Морозной скидкой»





На этот раз акция продлится в течение недели — до 13 декабря, а потом, по словам Сократян, смысла в ней не будет, потому что потеплеет, и скидка большой уже не будет.





Ранее НГС рассказывал, как двум сёстрам удалось открыть эту кондитерскую в заводском цехе и как одна из них руководит бизнесом из США.