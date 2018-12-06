Тёпленькая пошла: коммунальщики починили теплотрассу после массовых отключений тепла в Искитиме
О завершении работ на месте аварии отчиталось областное МЧС
Днём 6 декабря коммунальщики восстановили участок теплотрассы в городе Искитиме Новосибирского района области — накануне из-за коммунальной аварии без отопления остались школа, вокзал, баня и несколько жилых домов.
О том, что сварочные работы на теплотрассе завершены, сообщили на сайте областного управления МЧС.
«По состоянию на 13:00 (мест) сварочные работы на месте повреждения теплотрассы завершены. В настоящее время в систему отопления подаётся теплоноситель», — сообщается в оперативной сводке ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ликвидации последствий коммунальной аварии были задействованы 25 человек и 11 единиц техники.
Коммунальная авария на теплотрассе в Искитиме случилась вечером 5 декабря. К 4 утра её ликвидировали, но сразу после этого теплотрассу прорвало в другом месте.
В середине ноября у дома
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото из архива НГС