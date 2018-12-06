Тёпленькая пошла: коммунальщики починили теплотрассу после массовых отключений тепла в Искитиме

Коммунальная авария в Искитиме случилась накануне вечером





Днём 6 декабря коммунальщики восстановили участок теплотрассы в городе Искитиме Новосибирского района области — накануне из-за коммунальной аварии без отопления остались школа, вокзал, баня и несколько жилых домов.



О том, что сварочные работы на теплотрассе завершены, сообщили на сайте областного управления МЧС.



«По состоянию на 13:00 (мест) сварочные работы на месте повреждения теплотрассы завершены. В настоящее время в систему отопления подаётся теплоноситель», — сообщается в оперативной сводке ГУ МЧС по Новосибирской области.





