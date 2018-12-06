Тёпленькая пошла: коммунальщики починили теплотрассу после массовых отключений тепла в Искитиме

О завершении работ на месте аварии отчиталось областное МЧС

Коммунальная авария в Искитиме случилась накануне вечером
Коммунальная авария в Искитиме случилась накануне вечером


Днём 6 декабря коммунальщики восстановили участок теплотрассы в городе Искитиме Новосибирского района области — накануне из-за коммунальной аварии без отопления остались школа, вокзал, баня и несколько жилых домов.


О том, что сварочные работы на теплотрассе завершены, сообщили на сайте областного управления МЧС.

«По состоянию на 13:00 (мест) сварочные работы на месте повреждения теплотрассы завершены. В настоящее время в систему отопления подаётся теплоноситель», — сообщается в оперативной сводке ГУ МЧС по Новосибирской области.


В ликвидации последствий коммунальной аварии были задействованы 25 человек и 11 единиц техники.

Коммунальная авария на теплотрассе в Искитиме случилась вечером 5 декабря. К 4 утра её ликвидировали, но сразу после этого теплотрассу прорвало в другом месте.

В середине ноября у дома № 40 на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска из-под земли забил гейзер. В результате этой аварии отключенными от горячей воды и отопления оказались 62 здания.

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