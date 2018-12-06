Сбербанк ввёл ограничения на перевод денег по номеру телефона
Ограничения вступят в силу уже в первой половине декабря
Сбербанк ограничил переводы денег по номеру телефона. Теперь новосибирцы смогут делать такие переводы только на дебетовые карты, а для перевода на кредитные нужно использовать только номер карты — номера телефона для перевода на такие карты будет недостаточно.
В пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк» корреспонденту НГС пояснили, что сейчас переводы по номеру телефона от других клиентов Сбербанка зачисляются на любую активную карту клиента — дебетовую или кредитную. При этом те клиенты, которым принадлежат сразу и дебетовые, и кредитные карты, ожидают зачисления средств именно на дебетовую.
«В некоторых случаях, связанных с невозможностью зачисления на дебетовую карту, переводы зачисляются на кредитную карту. Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной. Чтобы избежать таких ситуаций, Сбербанк изменил механизм перевода средств.
Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты», — добавили в Сибирском банке Сбербанка.
В банке отметили, что большинство держателей кредитных карт имеют и дебетовую карту, поэтому данное изменение их не затронет. Внедрение этого механизма будет происходить постепенно в течение первой половины декабря.
«Таким образом, если клиент хочет получить перевод именно на кредитную карту, ему достаточно предоставить отправителю только номер карты», — заключили в пресс-службе.
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Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова