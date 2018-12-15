Власти потратят 300 миллионов на новости о себе на ТВ и в интернете

В новом году тратиться на СМИ решили меньше, чем в этом году

В 2019 году власти решили выделить на информационные услуги меньше денег, чем выделяли в этом году

Власти Новосибирска и Новосибирской области опубликовали несколько госзакупок на общую сумму в 330 миллионов рублей — эти деньги потратят на публикации и телесюжеты в СМИ о своей работе.





Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, освещать свою деятельность за эти деньги чиновники будут в течение всего 2019 года.





Как пояснили в правительстве Новосибирской области, на эти цели в региональном бюджете предусмотрели 233 миллиона рублей, большая часть из которых — на освещение по ТВ.





«Госзакупки правительства Новосибирской области на оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов в СМИ осуществляются в рамках ведомственной целевой программы "Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016–2021 годы". <...> Цель ВЦП — обеспечение открытости, доступности, достоверности и своевременности представления информации о социально-экономическом развитии Новосибирской области <...>», — рассказали в пресс-службе правительства в ответ на запрос НГС.





В мэрии на СМИ выделили 94,3 миллиона рублей из городского бюджета. При этом городские чиновники отметили, что бюджет на будущий год ещё не приняли.







«Это расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оплату работы персонала, производство телевизионных информационных, информационно-аналитических, просветительских программ и фильмов, организацию круглосуточного вещания СМИ "Новосибирская городская волна", производство и размещение в радиоэфире информационных программ о социально-экономическом развитии города Новосибирска, организацию работы муниципальных информационных интернет-сайтов, реализацию информационной политики мэрии <...>», — объяснили в мэрии в ответ на запрос НГС.





Чиновники публикуют подобные госзакупки регулярно. Например, на 2018 год из областного бюджета на освещение своей работы в СМИ выделяли 308 миллионов рублей, а из городского бюджета — 52 миллиона.