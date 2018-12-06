МЧС напоминает, что ледовые переправы ещё не работают — выезжать на лёд запрещено





Грузовая «Газель» провалилась под лёд на Обском водохранилище.





Как сообщили корреспонденту НГС в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, водитель за рулём «Газели» решил проехать из Нижнекаменки в Ордынское по опасному маршруту, где никогда не было ледовой переправы.





«Гражданин решил на грузовом автомобиле "Газель" перевезти из Нижнекаменки в Ордынское снегоход для его последующего ремонта. Он решил воспользоваться не общепринятым маршрутом, проходит ледовая переправа по которому, а сократив путь через острова. Недалеко от берега тонкий лёд не выдержал нагрузки, и в лёд просела задняя ось "Газели" — задняя часть провалилась в воду. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас с собственником решается вопрос, каким образом вызволить автомобиль из ледяного плена. На место выезжали сотрудники инспекции по маломерным судам. В отношения водителя, который выехал вне ледовой переправы, составлен административный протокол за выезд на лёд», — сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.





Также спасатели напомнили, что переправы через Обское море официально ещё не открыты — сейчас толщина льда в Оби и Обском море ещё недостаточна для безопасных поездок. Выезд на лёд водохранилища пока запрещён. В прошлом году ледовые переправы начали работать только 25 декабря.