«Газель» провалилась под лёд на Обском водохранилище

Водитель решил сократить дорогу по морю, но «Газель» ушла под воду недалеко от берега

МЧС напоминает, что ледовые переправы ещё не работают — выезжать на лёд запрещено
МЧС напоминает, что ледовые переправы ещё не работают — выезжать на лёд запрещено


Грузовая «Газель» провалилась под лёд на Обском водохранилище. 


Как сообщили корреспонденту НГС в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, водитель за рулём «Газели» решил проехать из Нижнекаменки в Ордынское по опасному маршруту, где никогда не было ледовой переправы.


«Гражданин решил на грузовом автомобиле "Газель" перевезти из Нижнекаменки в Ордынское снегоход для его последующего ремонта. Он решил воспользоваться не общепринятым маршрутом, проходит ледовая переправа по которому, а сократив путь через острова. Недалеко от берега тонкий лёд не выдержал нагрузки, и в лёд просела задняя ось "Газели" — задняя часть провалилась в воду. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас с собственником решается вопрос, каким образом вызволить автомобиль из ледяного плена. На место выезжали сотрудники инспекции по маломерным судам. В отношения водителя, который выехал вне ледовой переправы, составлен административный протокол за выезд на лёд», — сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.


Также спасатели напомнили, что переправы через Обское море официально ещё не открыты — сейчас толщина льда в Оби и Обском море ещё недостаточна для безопасных поездок. Выезд на лёд водохранилища пока запрещён. В прошлом году ледовые переправы начали работать только 25 декабря.

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