«Газель» провалилась под лёд на Обском водохранилище
Водитель решил сократить дорогу по морю, но «Газель» ушла под воду недалеко от берега
Грузовая «Газель» провалилась под лёд на Обском водохранилище.
Как сообщили корреспонденту НГС в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, водитель за рулём «Газели» решил проехать из Нижнекаменки в Ордынское по опасному маршруту, где никогда не было ледовой переправы.
«Гражданин решил на грузовом автомобиле "Газель" перевезти из Нижнекаменки в Ордынское снегоход для его последующего ремонта. Он решил воспользоваться не общепринятым маршрутом, проходит ледовая переправа по которому, а сократив путь через острова. Недалеко от берега тонкий лёд не выдержал нагрузки, и в лёд просела задняя ось "Газели" — задняя часть провалилась в воду. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас с собственником решается вопрос, каким образом вызволить автомобиль из ледяного плена. На место выезжали сотрудники инспекции по маломерным судам. В отношения водителя, который выехал вне ледовой переправы, составлен административный протокол за выезд на лёд», — сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Также спасатели напомнили, что переправы через Обское море официально ещё не открыты — сейчас толщина льда в Оби и Обском море ещё недостаточна для безопасных поездок. Выезд на лёд водохранилища пока запрещён. В прошлом году ледовые переправы начали работать только 25 декабря.
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Дарья Януш
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