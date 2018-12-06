Теперь в 3D: «2ГИС» показал новый дизайн своих карт

Оперный театр в 3D в новой карте





«2ГИС» представил новую версию своего справочника — карта Новосибирска и других городов стала более плавной, а объекты на ней перерисовали в 3D.







Новый 2ГИС пока работает только в веб-версии по ссылке beta.2gis.ru. О преимуществах новой карты рассказали на презентации, которая прошла вечером 6 декабря в офисе компании в БЦ «Сан Сити».







Среди главных нововведений — карта без границ. Искать магазины и компании теперь можно по всем городам, в которых работает 2ГИС. Например, она показывает АЗС на трассах или сетевые магазины сразу в нескольких городах. Кроме того, дизайнеры перерисовали карты всех городов и сделали их в 3D. Чтобы рассмотреть объекты в трёх измерениях, достаточно зажать клавишу Ctrl и покрутить карту мышкой.







Сама карта стала плавнее — теперь при масштабировании она не загружается заново, а просто чётче прорисовывается. Кроме того, специалисты сделали запуск карт и справочника быстрее.







Новосибирский технопарк можно рассмотреть со всех сторон





«Мы не просто сделали продукт, отличный с технологической точки зрения. Кажется, мы попали в пульс времени — создали карту, которая не только помогает сориентироваться. Она тактильно приятна и интересна как самостоятельный интерфейс, который расширяет представления о городе. С новой картой мы соответствуем ожиданиям людей и даже в чём-то их предвосхищаем», — передала пресс-служба компании слова арт-директора Дмитрия Пиликова.







В следующем году обновлённый 2ГИС запустят на всех устройствах, в том числе на смартфонах. Пока в бета-версии не работают такие сервисы, как поиск проезда или добавление отзыва о компании.





Недавно впервые за много лет сменился дизайн и у НГС — мы выпустили путеводитель для читателей, где рассказали о новых «фишках» сайта.

