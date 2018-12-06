15-летняя девочка вышла из школы и пропала
К её поискам присоединились волонтёры
Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 15-летней Елизаветы Комиссаренко, которая пропала три дня назад.
«Проживает девочка в Первомайском районе с бабушкой. 3-го числа, в понедельник, она ушла в школу [в том же районе]. После школы домой не вернулась», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
По её словам, девочка теряется уже не в первый раз.
«Мы предварительную работу по заявке провели, местонахождение девочки установить не удалось. Поэтому сейчас занимаемся распространением ориентировки в сети Интернет и в средствах массовой информации для того, чтобы получить возможные свидетельства, указывающие на местонахождение девочки», — пояснила Алеся Яблонских.
В ориентировке сообщается, что у Елизаветы Комиссаренко карие глаза, длинные каштановые волосы, нормальное телосложение. Рост пропавшей — 165 сантиметров. В день исчезновения она была одета в короткую красную куртку, тёмные штаны. На голове был зелёный снуд, на ногах — бело-зелёные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, волонтёры просят позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или в поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефону 8 (800) 700–54–52.
Ранее в Новосибирской области благополучно завершились поиски 13-летнего мальчика, который пропал на станции Евсино.
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Ольга Хмелевская
Фото lizaalert.org