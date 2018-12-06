15-летняя девочка вышла из школы и пропала

К её поискам присоединились волонтёры

Девочка не вернулась домой после уроков — она теряется уже не первый раз
Девочка не вернулась домой после уроков — она теряется уже не первый раз


Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 15-летней Елизаветы Комиссаренко, которая пропала три дня назад.


«Проживает девочка в Первомайском районе с бабушкой. 3-го числа, в понедельник, она ушла в школу [в том же районе]. После школы домой не вернулась», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.


По её словам, девочка теряется уже не в первый раз.


«Мы предварительную работу по заявке провели, местонахождение девочки установить не удалось. Поэтому сейчас занимаемся распространением ориентировки в сети Интернет и в средствах массовой информации для того, чтобы получить возможные свидетельства, указывающие на местонахождение девочки», — пояснила Алеся Яблонских.


В ориентировке сообщается, что у Елизаветы Комиссаренко карие глаза, длинные каштановые волосы, нормальное телосложение. Рост пропавшей — 165 сантиметров. В день исчезновения она была одета в короткую красную куртку, тёмные штаны. На голове был зелёный снуд, на ногах — бело-зелёные кроссовки.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, волонтёры просят позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или в поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефону 8 (800) 700–54–52.


Ранее в Новосибирской области благополучно завершились поиски 13-летнего мальчика, который пропал на станции Евсино.

Прочтений: 9381

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено