15-летняя девочка вышла из школы и пропала

Девочка не вернулась домой после уроков — она теряется уже не первый раз





Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 15-летней Елизаветы Комиссаренко, которая пропала три дня назад.







«Проживает девочка в Первомайском районе с бабушкой. 3-го числа, в понедельник, она ушла в школу [в том же районе]. После школы домой не вернулась», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.







По её словам, девочка теряется уже не в первый раз.







«Мы предварительную работу по заявке провели, местонахождение девочки установить не удалось. Поэтому сейчас занимаемся распространением ориентировки в сети Интернет и в средствах массовой информации для того, чтобы получить возможные свидетельства, указывающие на местонахождение девочки», — пояснила Алеся Яблонских.







В ориентировке сообщается, что у Елизаветы Комиссаренко карие глаза, длинные каштановые волосы, нормальное телосложение. Рост пропавшей — 165 сантиметров. В день исчезновения она была одета в короткую красную куртку, тёмные штаны. На голове был зелёный снуд, на ногах — бело-зелёные кроссовки.







Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, волонтёры просят позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или в поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефону 8 (800) 700–54–52.







Ранее в Новосибирской области благополучно завершились поиски 13-летнего мальчика, который пропал на станции Евсино.