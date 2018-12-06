Летели в Москву, а попали в отделение: полицейские скрутили троих дебоширов в самолёте

Один из дебоширов оказал сопротивление при задержании

Три пассажира устроили в салоне самолёте дебош
Три пассажира устроили в салоне самолёте дебош


Утром в четверг, 6 декабря, на борту самолёта, вылетавшего из Новосибирска в Москву, были задержаны трое человек — они устроили дебош прямо в салоне самолёта и оказали сопротивление сотрудникам МВД.


Видео с задержанием дебоширов выложили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Информацию об инциденте корреспонденту НГС подтвердили в аэропорту Толмачёво и Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральном округу. 


Как уточнила корреспонденту НГС пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина, инцидент произошёл на утреннем рейсе «Уральских авиалиний». 


«Да, действительно [была] задержка вылета рейса "Уральские линии" U6–99 в связи со снятием трёх пассажиров и двух мест багажа по решению экипажа», — рассказала Ирина Шавшина. 


В Управлении транспорта МВД России по Сибирскому федеральному округу корреспонденту НГС в подробных комментариях отказали.


Вылет рейса был задержан почти на полтора часа.


В марте этого года новосибирские транспортные полицейские задержали мужчину, устроившего в зоне досмотра аэропорта Толмачёво дебош, — он оскорбил сотрудника полиции и приставал к пассажирам.

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