Машина скорой помощи с отказавшими тормозами съехала с трассы в кювет: пострадал один человек

У машины скорой помощи перемёрз тормозной цилиндр

В ночь на четверг, 6 декабря, в Искитимском районе машина cкорой помощи съехала в кювет из-за замёрзшего тормозного цилиндра — пострадал один человек.







«Водитель автомобиля ГАЗ допустил съезд за пределы дороги на 45-м километре трассы К13 Искитим — Завьялово возле села Быстровка. Причина — замёрз главный тормозной цилиндр», — рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.







В ведомстве корреспонденту НГС уточнили, что в машине скорой помощи находились водитель, два фельдшера и женщина с 9-месячным ребёнком, которых около 1:00 везли из посёлка Советский.





По данным ТУАД, машины с отказавшими тормозами на высокой скорости врезалась в снежный гребень у дороги. В результате у машины был разбит бампер. Женщина, которая ехала с ребёнком, получила повреждение коленного сустава, а ребёнок, который был у неё на руках, не пострадал.





На место аварии сразу же выехали два автомобиля скорой помощи — они увезли с места происшествия ребёнка и женщину. Пострадавшую доставили в травмпункт.





По информации ведомства, сотрудники ТУАД вытянули машину скорой помощи из кювета, отогрели её тепловыми пушками.





«Кроме пушек в передвижной технике специалистов есть ноутбук, рация, настроенная на частоты дальнобойщиков, а также чай в термосах и зарядка для мобильного телефона», — напомнили в ведомстве.





Водители, попавшие в трудную ситуацию на трассе Новосибирской области, могут обратиться за помощью по номеру 730 (для абонентов МТС) или +7-913-949-00-30 (для абонентов других операторов).





Из-за морозов на трассах чаще ломается транспорт. Накануне утром на трассе К-17р под Новосибирском у рейсового автобуса Новосибирск — Павлодар замёрзло топливо — 25 пассажирам пришлось ожидать запасного автобуса в Кочковском районе.