Машина скорой помощи с отказавшими тормозами съехала с трассы в кювет: пострадал один человек

Скорая везла в больницу маму с 9-месячным ребёнком

У машины скорой помощи перемёрз тормозной цилиндр
У машины скорой помощи перемёрз тормозной цилиндр

В ночь на четверг, 6 декабря, в Искитимском районе машина cкорой помощи съехала в кювет из-за замёрзшего тормозного цилиндра — пострадал один человек.


«Водитель автомобиля ГАЗ допустил съезд за пределы дороги на 45-м километре трассы К13 Искитим — Завьялово возле села Быстровка. Причина — замёрз главный тормозной цилиндр», — рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.


В ведомстве корреспонденту НГС уточнили, что в машине скорой помощи находились водитель, два фельдшера и женщина с 9-месячным ребёнком, которых около 1:00 везли из посёлка Советский. 


По данным ТУАД, машины с отказавшими тормозами на высокой скорости врезалась в снежный гребень у дороги. В результате у машины был разбит бампер. Женщина, которая ехала с ребёнком, получила повреждение коленного сустава, а ребёнок, который был у неё на руках, не пострадал. 


На место аварии сразу же выехали два автомобиля скорой помощи — они увезли с места происшествия ребёнка и женщину. Пострадавшую доставили в травмпункт.


По информации ведомства, сотрудники ТУАД вытянули машину скорой помощи из кювета, отогрели её тепловыми пушками. 


«Кроме пушек в передвижной технике специалистов есть ноутбук, рация, настроенная на частоты дальнобойщиков, а также чай в термосах и зарядка для мобильного телефона», — напомнили в ведомстве. 


Водители, попавшие в трудную ситуацию на трассе Новосибирской области, могут обратиться за помощью по номеру 730 (для абонентов МТС) или +7-913-949-00-30 (для абонентов других операторов). 


Из-за морозов на трассах чаще ломается транспорт. Накануне утром на трассе К-17р под Новосибирском у рейсового автобуса Новосибирск — Павлодар замёрзло топливо — 25 пассажирам пришлось ожидать запасного автобуса в Кочковском районе.

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