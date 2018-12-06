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Михалков и колонны в простынях: НГС публикует редкие снимки с открытия «Победы» в 2006 году

Кинотеатр нашёл уникальные снимки, сделанные ровно 12 лет назад

На открытие собралась тысяча гостей
На открытие собралась тысяча гостей


12 лет назад в Новосибирске после трёхлетней реконструкции открыли один из самых старых и популярных кинотеатров города — кинотеатр «Победа». НГС получил редкие снимки со дня его открытия в 2006 году.


Перед открытием фасад кинотеатра завесили полотном
Перед открытием фасад кинотеатра завесили полотном


«Мы бросили клич по тем фотографам, которые работали в то время, и Евгений Иванов нашёл в своих домашних архивах вот эти фотографии. У нас были отдельные кадры с открытия, но эта подборка, конечно, абсолютно уникальна», — рассказала корреспонденту НГС PR-директор кинотеатра «Победа» Лидия Маркова.


Никита Михалков на пресс-конференции, посвящённой открытию кинотеатра
Никита Михалков на пресс-конференции, посвящённой открытию кинотеатра


Специальными гостями праздника стали известный кинорежиссёр Никита Михалков, а также актрисы Лариса Голубкина и Ольга Дроздова. Кроме того, на открытие пригласили иностранную команду дизайнеров и архитекторов, которые работали на реконструкции.


Стена с портретами известных актёров — идеальное место для селфи
Стена с портретами известных актёров — идеальное место для селфи


Как рассказала НГС генеральный директор кинотеатра Ирина Краснопольская, снимки для стены, завешанной портретами актёров, привёз итальянский дизайнер американского происхождения, а позднее стену дополнили портретами российских звёзд. 


На открытие собрались сотни новосибирцев
На открытие собрались сотни новосибирцев


Реконструкция кинотеатра длилась три года. Над ней работали известные архитекторы из Италии, Финляндии, Эстонии и Америки, а её стоимость достигала 10 миллионов долларов. Строители укрепили фундамент, стены и перекрытия, обновили несущую конструкцию крыши, сделали новые кинозалы и обеспечили их современным оборудованием.


«Победа» открылась в 1926 году — тогда кинотеатр назывался «Пролеткино»
«Победа» открылась в 1926 году — тогда кинотеатр назывался «Пролеткино»


Первыми картинами, которые показали в обновлённом кинотеатре, стали документальные фильмы об истории «Победы» и иностранной команде, которая работала на реконструкции, а первым крупным событием — фестиваль французского кино. С тех пор кинотеатр позиционирует себя не просто как мультиплекс, а как центр культуры наравне с оперным театром.


Оркестр на открытии
Оркестр на открытии


Перед зданием кинотеатра тоже развернули праздник: пока фасад кинотеатра завесили огромным полотном, гостей развлекал оркестр. «Тогда все прогнозы погоды обещали нам 30-градусный мороз. Перенести день открытия мы не могли. Мы даже подготовили тепловые пушки, чтобы люди не замёрзли, поскольку всё действо было на улице перед "Победой". У нас палатки на улице стояли, чтобы люди могли какое-то ощущение комфорта получить, не замёрзнуть. Но случилось так, что в этот день температура резко стала нулевой. Было совершенно замечательно», — вспомнила Ирина Краснопольская.


Салют в честь открытия
Салют в честь открытия


Венчал церемонию открытия музыкальный салют, который хлопком раздавался на весь тихий центр.


Панорама обновлённого кинотеатра — фасад «Победы» украшает улицу Ленина десятилетиями 
Панорама обновлённого кинотеатра — фасад «Победы» украшает улицу Ленина десятилетиями 


За 90-летнюю историю кинотеатр не раз преображался — НГС сравнивал архивные фотографии с современными. А больше о современной истории сибирской столицы можно узнать из книги НГС «Новосибирск 1998–2018», которая недавно появилась в электронном виде, или из рубрики со старыми и новыми фотографиями разных районов города.

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