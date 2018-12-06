Школьникам разрешат бесплатно ездить на трамваях, метро и автобусах во время каникул
НГС публикует список маршрутов, которые будут бесплатно возить учеников школ
Мэрия Новосибирска объявила о бесплатном проезде школьников в дни зимних каникул.
«С 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года детям школьного возраста (ученикам старших классов — при наличии справки из школы) будет предоставлен бесплатный проезд на муниципальном пассажирском транспорте (кроме такси)», — сообщили сегодня в мэрии Новосибирска.
Бесплатный проезд будет доступен на метрополитене, трамвае и троллейбусе, а также на 11 автобусных маршрутах, которые обслуживает муниципальное предприятие «ПАТП-4» в Советском и Первомайском районах:
Для остальных жителей Новосибирска стоимость проезда в автобусах и метро — 22 рубля, на троллейбусах и трамваях — 21 рубль. С 1 декабря стоимость проезда выросла на 2–3 рубля. При этом с 1 января власти Новосибирска пообещали вернуть скидку в 1 рубль при оплате проезда Единой транспортной картой.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова