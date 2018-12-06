В кафе поставили спектакль о маленьком человеке, который общается с козой будущей жены

В театральном кафе «Красного факела» поставили спектакль «Сентиментальная повесть» по фельетону Михаила Зощенко «Коза»





В кафе новосибирского театра «Красный факел» прошёл генеральный прогон спектакля «Сентиментальная повесть» — его поставили по фельетону Михаила Зощенко «Коза».







«Главный герой Забежкин — маленький человек по статусу. Он мечтает о тепле и достатке, как и любой человек. И мечтает жениться. <…> И вот он попадает в дом к некой хозяйке козы очаровательной Домне Павловне и делает всё, чтобы она в него влюбилась. <…> Забежкин — некий альфонс такой», — рассказала корреспонденту НГС администратор театрального кафе Юлия Брязгова.







Любовные замыслы главного героя постановки Забежкина заканчиваются катастрофой. В итоге маленькому человеку остаётся только жаловаться о своей личной трагедии безмолвной козе.







В «Сентиментальной повести» играют актёры городского драматического театра Сергея Афанасьева и театра «Красный факел»





В спектакле, который поставил на сцене театрального кафе актёр «Красного факела» Константин Телегин, играют актёры городского драматического театра Сергея Афанасьева и «Красного факела». Премьера «Сентиментальной повести» состоится сегодня, 6 декабря, в 20:00.





Месяц назад необычный спектакль-променад «Время ожидания истекло» поставили в новосибирском «Первом театре». Зрители этой театральной постановки передвигаются по залам лофт-парка «Подземка» от сценки к сценке.