В кафе поставили спектакль о маленьком человеке, который общается с козой будущей жены

Спектакль по фельетону Михаила Зощенко поставил актёр «Красного факела» Константин Телегин

В театральном кафе «Красного факела» поставили спектакль «Сентиментальная повесть» по фельетону Михаила Зощенко «Коза»
В театральном кафе «Красного факела» поставили спектакль «Сентиментальная повесть» по фельетону Михаила Зощенко «Коза»


В кафе новосибирского театра «Красный факел» прошёл генеральный прогон спектакля «Сентиментальная повесть» — его поставили по фельетону Михаила Зощенко «Коза». 


«Главный герой Забежкин — маленький человек по статусу. Он мечтает о тепле и достатке, как и любой человек. И мечтает жениться. <…> И вот он попадает в дом к некой хозяйке козы очаровательной Домне Павловне и делает всё, чтобы она в него влюбилась. <…> Забежкин — некий альфонс такой», — рассказала корреспонденту НГС администратор театрального кафе Юлия Брязгова.


Любовные замыслы главного героя постановки Забежкина заканчиваются катастрофой. В итоге маленькому человеку остаётся только жаловаться о своей личной трагедии безмолвной козе.


В «Сентиментальной повести» играют актёры городского драматического театра Сергея Афанасьева и театра «Красный факел»
В «Сентиментальной повести» играют актёры городского драматического театра Сергея Афанасьева и театра «Красный факел»


В спектакле, который поставил на сцене театрального кафе актёр «Красного факела» Константин Телегин, играют актёры городского драматического театра Сергея Афанасьева и «Красного факела». Премьера «Сентиментальной повести» состоится сегодня, 6 декабря, в 20:00.


Месяц назад необычный спектакль-променад «Время ожидания истекло» поставили в новосибирском «Первом театре». Зрители этой театральной постановки передвигаются по залам лофт-парка «Подземка» от сценки к сценке.

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