Слушают Монеточку, а рок надоел: Яндекс.Музыка рассказала о музыкальных вкусах новосибирцев

Самой популярной песней стал танцевальный трек «In My Mind»





Яндекс.Музыка выяснила, что чаще всего пользователи из Новосибирска слушали в 2018 году.





«Новосибирский топ треков на Яндекс.Музыке поделили между собой зарубежные и русские исполнители. Итоги не сильно отличаются по составу от общероссийских, несущественные различия только в местах исполнителей. Плюс ко всему в топ-10 не попал трек Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Интересно отметить и то, что в топе преимущественно исполнительницы или женские дуэты», — сообщает пресс-служба Яндекс.Музыки.









«Лидер года — Imagine Dragons. Этот год был продуктивный для "драконов": они объехали с мировым туром по 129 городам, дали грандиозный концерт в России и выпустили новый альбом. Их сингл "Natural" — рок-сингл года, однако в топ по трекам они не попали.





Судя по итогам года, рок в Новосибирске в целом стали слушать реже.





Первенство в топе принадлежит Dynoro & Gigi D’Agostino с танцевальным треком "In My Mind". Также отметилась Sia, ставшая иностранной исполнительницей года. В этом году она не порадовала фанатов новым альбомом, но записала несколько треков совместно с английским музыкантом Labrinth и американским диджеем/продюсером Diplo под именем LSD», — передаёт Яндекс.





Среди исполнителей, поющих на русском языке, любимцами пользователей оказались Егор Крид и LOBODA. Также внимание слушателей и музыкальных критиков захватила менее именитая певица, прорыв года — Монеточка. Её трек «Каждый раз» попал в топ, а альбом «Раскраски для взрослых» стал лучшим инди-альбомом года.





«При подсчёте учитывались данные о треках и альбомах, вышедших в 2018 году, и об их прослушиваниях на Яндекс.Музыке с января по ноябрь 2018 года», — пояснили в пресс-службе.





В прошлом году среди самых популярных треков у новосибирцев оказались «Shape of You» Эда Ширана и «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.