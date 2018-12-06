Слушают Монеточку, а рок надоел: Яндекс.Музыка рассказала о музыкальных вкусах новосибирцев

А в топ-10 самых популярных песен не оказалось Филиппа Киркорова

Самой популярной песней стал танцевальный трек «In My Mind»
Самой популярной песней стал танцевальный трек «In My Mind»


Яндекс.Музыка выяснила, что чаще всего пользователи из Новосибирска слушали в 2018 году.


«Новосибирский топ треков на Яндекс.Музыке поделили между собой зарубежные и русские исполнители. Итоги не сильно отличаются по составу от общероссийских, несущественные различия только в местах исполнителей. Плюс ко всему в топ-10 не попал трек Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Интересно отметить и то, что в топе преимущественно исполнительницы или женские дуэты», — сообщает пресс-служба Яндекс.Музыки.



«Лидер года — Imagine Dragons. Этот год был продуктивный для "драконов": они объехали с мировым туром по 129 городам, дали грандиозный концерт в России и выпустили новый альбом. Их сингл "Natural" — рок-сингл года, однако в топ по трекам они не попали. 


Судя по итогам года, рок в Новосибирске в целом стали слушать реже. 


Первенство в топе принадлежит Dynoro & Gigi D’Agostino с танцевальным треком "In My Mind". Также отметилась Sia, ставшая иностранной исполнительницей года. В этом году она не порадовала фанатов новым альбомом, но записала несколько треков совместно с английским музыкантом Labrinth и американским диджеем/продюсером Diplo под именем LSD», — передаёт Яндекс.


Среди исполнителей, поющих на русском языке, любимцами пользователей оказались Егор Крид и LOBODA. Также внимание слушателей и музыкальных критиков захватила менее именитая певица, прорыв года — Монеточка. Её трек «Каждый раз» попал в топ, а альбом «Раскраски для взрослых» стал лучшим инди-альбомом года. 


«При подсчёте учитывались данные о треках и альбомах, вышедших в 2018 году, и об их прослушиваниях на Яндекс.Музыке с января по ноябрь 2018 года», — пояснили в пресс-службе.


В прошлом году среди самых популярных треков у новосибирцев оказались «Shape of You» Эда Ширана и «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.

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