Две коммунальных аварии подряд оставили без тепла дома, детсады и вокзал Искитима
Администрация города просит жителей запастись обогревателями
В Искитиме из-за аварии в системе теплоснабжения прорвало трубу в техникуме — после того, как коммунальщики ликвидировали эту аварию, произошла ещё одна. В итоге без отопления остались школа, вокзал, баня и несколько жилых домов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.
Как сообщила замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик, первая авария в системе теплоснабжения Центрального микрорайона Искитима произошла вечером 5 декабря, а после её устранения произошёл ещё один порыв.
«К 4 часам утра удалось ликвидировать аварию. Но следом произошел второй порыв — в другом месте. Пока без тепла остаются музыкальная школа, техникум, три многоквартирных дома, три частных дома, вокзал и баня. Работы по ремонту теплотрассы велись всю ночь и будут продолжены вплоть до полного устранения аварии и её последствий», — цитирует Елену Макавчик пресс-служба правительства.
Администрация Искитима опубликовала на сайте экстренное сообщение и посоветовала утеплить помещения до устранения аварии. «Просьба к жителям микрорайона ограничить потребление горячей воды, утеплить помещения, подготовить электрообогреватели», — предупредили в администрации Искитима.
В середине ноября у дома
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова