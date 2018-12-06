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Две коммунальных аварии подряд оставили без тепла дома, детсады и вокзал Искитима

Администрация города просит жителей запастись обогревателями

Авария оставила без тепла школу, вокзал, баню и несколько жилых домов
Авария оставила без тепла школу, вокзал, баню и несколько жилых домов


В Искитиме из-за аварии в системе теплоснабжения прорвало трубу в техникуме — после того, как коммунальщики ликвидировали эту аварию, произошла ещё одна. В итоге без отопления остались школа, вокзал, баня и несколько жилых домов.


Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. 


Как сообщила замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик, первая авария в системе теплоснабжения Центрального микрорайона Искитима произошла вечером 5 декабря, а после её устранения произошёл ещё один порыв. 


«К 4 часам утра удалось ликвидировать аварию. Но следом произошел второй порыв — в другом месте. Пока без тепла остаются музыкальная школа, техникум, три многоквартирных дома, три частных дома, вокзал и баня. Работы по ремонту теплотрассы велись всю ночь и будут продолжены вплоть до полного устранения аварии и её последствий», — цитирует Елену Макавчик пресс-служба правительства.


Администрация Искитима опубликовала на сайте экстренное сообщение и посоветовала утеплить помещения до устранения аварии. «Просьба к жителям микрорайона ограничить потребление горячей воды, утеплить помещения, подготовить электрообогреватели», — предупредили в администрации Искитима.


В середине ноября у дома № 40 на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска из-под земли забил гейзер. В результате этой аварии отключенными от горячей воды и отопления оказались 62 здания.

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