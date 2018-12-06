«Мечтала с 15 лет»: сноубордистка Заварзина ушла из спорта ради изучения дизайна

Она стала студенткой колледжа, где учились модельеры Джон Гальяно и Александр Маккуин

Уроженка Новосибирска сноубордистка Алёна Заварзина поступила в Центральный колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина в Лондоне — об этом она сообщила на личной странице в Instagram.


«Ребята, я поступила в Central Saint Martins на бакалавриат. То, о чем я мечтала с 15 лет, но никому не говорила, потому что много людей хотели того же. С сентября я сделала сознательный выбор взять контроль над своей жизнью. Чтобы никто не распоряжался моей судьбой, кроме меня», — написала Алёна Заварзина. 


Она добавила, что её зачислили на курс Graphic communication design — в течение 3 лет Алёна Заварзина будет изучать современный дизайн.


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Ребята, я поступила в Central Saint Martins на Бакалавриат. То, о чем я мечтала с 15 лет, но никому не говорила, потому что много людей хотели того же. С сентября я сделала сознательный выбор взять контроль над своей жизнью. Чтобы никто не распоряжался млей судьбой, кроме меня. Чтобы люди в костюмах, которые боятся меня, потому что я другая, не определяли мое будущее. Я знаю, что много кто относился к этому скептически. Но, когда ты веришь в себя хотя бы достаточно для того, чтобы встать с утра и сделать работу, твои усилия вознаградятся. Создание чего либо вставляет меня примерно так же как победа. Всех люблю. 🖤🥓 #csm

Публикация от Alena Zavarzina (@superzina)


В начале сентября бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи Алёна Заварзина объявила, что вынуждена завершить карьеру в спорте. Спустя месяц в интервью в группе Олимпийского комитета России в соцсети «ВКонтакте» Алёна Заварзина призналась, что мечтает о карьере арт-директора и готовит портфолио для вступительного экзамена. 


«Сейчас я готовлю портфолио для лондонского колледжа искусств. <...> Я хочу стать арт-директором, но в эту сферу нужно зайти через дизайн», — ответила Алёна Заварзина на вопрос болельщиков о планах после завершения спортивной карьеры.

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