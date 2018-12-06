Суд решил убрать свалку, из-за которой около Толмачёво кружат коршуны

Но собственник земли с этим не согласен

Экспертиза показала, что птицы со свалки возле Толмачёво создают опасность для самолётов





Новосибирский районный суд обязал администрацию Криводановского сельсовета убрать свалку, из-за которой рядом с аэропортом Толмачёво кружат расплодившиеся чайки и коршуны, — сейчас ответчик пытается обжаловать это решение.







Поводом для судебного разбирательства стала проверка Новосибирской транспортной прокуратуры. Его работники обнаружили свалку в пределах приаэродромной территории аэропорта Толмачёво, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.







По информации ведомства, на земельном участке площадью 44 800 квадратных метров хранились пищевые отходы, и это привлекало на свалку птиц.







«На указанном полигоне ТБО в момент проверки было выявлено не менее 200 особей птиц — коршунов, чаек и других, представляющих угрозу для движения воздушных судов», — уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.







В надзорном ведомстве пояснили, что после проверки Новосибирская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к собственнику земли — Криводановскому сельсовету. Во время рассмотрения дела суд назначил эколого-орнитологическую экспертизу, которая показала, что свалка «оказывает значимое негативное влияние на безопасность полётов воздушных судов, создавая риски столкновения с птицами».







В итоге Новосибирский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал администрацию Криводановского сельсовета убрать эту свалку. Сделать это ответчик должен не позже чем через 6 месяцев после того, как решение суда вступит в законную силу.







Как отмечается в карточке дела на сайте Новосибирского районного суда, 30 ноября ответчик подал апелляционную жалобу. Почему администрация сельсовета оспаривает решение суда, корреспонденту НГС пока выяснить не удалось, — глава сельсовета Александр Павликовский сообщил, что находится на совещании и попросил перезвонить позже.







В свою очередь в Новосибирской транспортной прокуратуре пояснили, что о подаче апелляционной жалобы им неизвестно.

