Суд решил убрать свалку, из-за которой около Толмачёво кружат коршуны
Но собственник земли с этим не согласен
Новосибирский районный суд обязал администрацию Криводановского сельсовета убрать свалку, из-за которой рядом с аэропортом Толмачёво кружат расплодившиеся чайки и коршуны, — сейчас ответчик пытается обжаловать это решение.
Поводом для судебного разбирательства стала проверка Новосибирской транспортной прокуратуры. Его работники обнаружили свалку в пределах приаэродромной территории аэропорта Толмачёво, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По информации ведомства, на земельном участке площадью
«На указанном полигоне ТБО в момент проверки было выявлено не менее 200 особей птиц — коршунов, чаек и других, представляющих угрозу для движения воздушных судов», — уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В надзорном ведомстве пояснили, что после проверки Новосибирская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к собственнику земли — Криводановскому сельсовету. Во время рассмотрения дела суд назначил эколого-орнитологическую экспертизу, которая показала, что свалка «оказывает значимое негативное влияние на безопасность полётов воздушных судов, создавая риски столкновения с птицами».
В итоге Новосибирский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал администрацию Криводановского сельсовета убрать эту свалку. Сделать это ответчик должен не позже чем через 6 месяцев после того, как решение суда вступит в законную силу.
Как отмечается в карточке дела на сайте Новосибирского районного суда, 30 ноября ответчик подал апелляционную жалобу. Почему администрация сельсовета оспаривает решение суда, корреспонденту НГС пока выяснить не удалось, — глава сельсовета Александр Павликовский сообщил, что находится на совещании и попросил перезвонить позже.
В свою очередь в Новосибирской транспортной прокуратуре пояснили, что о подаче апелляционной жалобы им неизвестно.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС