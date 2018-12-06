Суд решил убрать свалку, из-за которой около Толмачёво кружат коршуны

Но собственник земли с этим не согласен

Экспертиза показала, что птицы со свалки возле Толмачёво создают опасность для самолётов 
Экспертиза показала, что птицы со свалки возле Толмачёво создают опасность для самолётов 


Новосибирский районный суд обязал администрацию Криводановского сельсовета убрать свалку, из-за которой рядом с аэропортом Толмачёво кружат расплодившиеся чайки и коршуны, — сейчас ответчик пытается обжаловать это решение.


Поводом для судебного разбирательства стала проверка Новосибирской транспортной прокуратуры. Его работники обнаружили свалку в пределах приаэродромной территории аэропорта Толмачёво, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


По информации ведомства, на земельном участке площадью 44 800 квадратных метров хранились пищевые отходы, и это привлекало на свалку птиц.


«На указанном полигоне ТБО в момент проверки было выявлено не менее 200 особей птиц — коршунов, чаек и других, представляющих угрозу для движения воздушных судов», — уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


В надзорном ведомстве пояснили, что после проверки Новосибирская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к собственнику земли — Криводановскому сельсовету. Во время рассмотрения дела суд назначил эколого-орнитологическую экспертизу, которая показала, что свалка «оказывает значимое негативное влияние на безопасность полётов воздушных судов, создавая риски столкновения с птицами».


В итоге Новосибирский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал администрацию Криводановского сельсовета убрать эту свалку. Сделать это ответчик должен не позже чем через 6 месяцев после того, как решение суда вступит в законную силу.


Как отмечается в карточке дела на сайте Новосибирского районного суда, 30 ноября ответчик подал апелляционную жалобу. Почему администрация сельсовета оспаривает решение суда, корреспонденту НГС пока выяснить не удалось, — глава сельсовета Александр Павликовский сообщил, что находится на совещании и попросил перезвонить позже.


В свою очередь в Новосибирской транспортной прокуратуре пояснили, что о подаче апелляционной жалобы им неизвестно.

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