РЖД объявили о новом поезде до Шерегеша

Новый поезд к Шерегешу запустят на выходных в начале следующего года





Российские железные дороги сообщили о запуске дополнительных поездов между Новосибирском и Кондомой — железнодорожной станцией на пути в Шерегеш.





«В рамках изучения потенциального пассажиропотока в сообщении с горнолыжным курортом Шерегеш, в дополнение к туристическому поезду "Зимняя сказка" в январе — марте будет организовано дополнительное курсирование пассажирского поезда Новосибирск — Кондома», — сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.





Как уточнили корреспонденту НГС в ЗСЖД, всего планируется 6 рейсов до Кондомы и обратно.





Из Новосибирска можно будет уехать 2 января, 15, 20 и 27 февраля, 1 и 5 марта в 19:27 по местному времени. Прибытие на следующий день в 7:38.





Из Кондомы можно будет уехать 3 января, 16, 21 и 28 февраля, 2 и 6 марта в 19:07. Прибытие также на следующий день в 6:15.





Сейчас на сайте РЖД цены на билет, в частности на 2 января, начинаются от 863 рублей.





Кроме того, до Шории курсирует сезонный поезд-отель «Зимняя сказка» из Новосибирска. Его первый рейс отправится 30 декабря — он предполагает длительные заезды, во время которых пассажиры живут в поезде. Билеты на этот поезд начали продавать в октябре.