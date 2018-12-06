РЖД объявили о новом поезде до Шерегеша

Рейсы будут курсировать в течение 3 месяцев

Новый поезд к Шерегешу запустят на выходных в начале следующего года
Новый поезд к Шерегешу запустят на выходных в начале следующего года


Российские железные дороги сообщили о запуске дополнительных поездов между Новосибирском и Кондомой — железнодорожной станцией на пути в Шерегеш.


«В рамках изучения потенциального пассажиропотока в сообщении с горнолыжным курортом Шерегеш, в дополнение к туристическому поезду "Зимняя сказка" в январе — марте будет организовано дополнительное курсирование пассажирского поезда Новосибирск — Кондома», — сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.


Как уточнили корреспонденту НГС в ЗСЖД, всего планируется 6 рейсов до Кондомы и обратно. 


Из Новосибирска можно будет уехать 2 января, 15, 20 и 27 февраля, 1 и 5 марта в 19:27 по местному времени. Прибытие на следующий день в 7:38.


Из Кондомы можно будет уехать 3 января, 16, 21 и 28 февраля, 2 и 6 марта в 19:07. Прибытие также на следующий день в 6:15.


Сейчас на сайте РЖД цены на билет, в частности на 2 января, начинаются от 863 рублей. 


Кроме того, до Шории курсирует сезонный поезд-отель «Зимняя сказка» из Новосибирска. Его первый рейс отправится 30 декабря — он предполагает длительные заезды, во время которых пассажиры живут в поезде. Билеты на этот поезд начали продавать в октябре. 

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