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Жильцам 5 домов принесли квитанции за коммуналку с тарифами, выросшими на 50%

Плата за отопление подросла сразу на 700 рублей за 1 Гкал

Жильцы утверждают, что о повышении тарифов их не предупредили 
Жильцы утверждают, что о повышении тарифов их не предупредили 


Жителям 5 домов ЖК «Фламинго» в Кировском районе Новосибирска подняли тарифы — на днях они обнаружили, что должны заплатить за отопление и горячую воду в 1,5 раза больше.


Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Светлана Сафонова, прислав фотографию квитанции, которую она получила в этом месяце. 


«Тарифы на отопление и воду выросли на 50% в предыдущем месяце. Отопление стало стоить 1963,52 [рубля за 1 Гкал] против 1268,58; горячая вода — 151,96 [рубля за 1 куб. м] против 103,1. 


Предварительно нам, жителям, не было объявлено о столь высоком повышении, просто опустили <...> квитанции об оплате. Управляющая компания разводит руками», — рассказала Светлана Сафонова.


В тексте квитанции говорится, что департамент по тарифам Новосибирской области утвердил тарифы на тепловую энергию и горячую воду для ООО «Жилищная инициатива». Там же уточняется, что именно эта компания владеет котельной, которая отапливает и обеспечивает водой микрорайон «Фламинго».


Гендиректор УК «Фламинго», которая обслуживает 5 домов микрорайона, Валентин Голубничий подтвердил корреспонденту НГС, что тарифы действительно были повышены. 


«Компания "Жилищная инициатива" защитила тариф в департаменте <...>. То есть мы к этому отношения не имеем, зона нашей ответственности — по стене дома. Кто там владеет котельной — нас не касается. Мы определили поставщика, и всё», — объяснил Валентин Голубничий.


Гендиректор УК сообщил, что жильцы намерены подать коллективную жалобу в управление ФАС, чтобы ведомство проверило обоснованность новых тарифов. 


«Конечно, люди подходят [к нам] после того, как такие тарифы увидели, да мы сами когда увидели такие тарифы, нам, ну, не по себе стало. Потому что мы знаем, что сейчас будет волна возмущений, мы же с людьми работаем, понимаем», — заверил Голубничий.


В «Жилищной инициативе» корреспонденту НГС оперативный комментарий предоставить не смогли и сказали, что компания не занимается предоставлением коммунальных услуг.


Совсем недавно в Новосибирске приняли новые тарифы на холодную воду и водоотведение — их повысят дважды в течение 2019 года почти на 5%. Следом за этим город ждёт повышение тарифов на тепло — они могут вырасти в начале 2019 года.

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