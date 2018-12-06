Водитель микроавтобуса погиб в жёсткой аварии на трассе

С ним столкнулись снегоуборочный грузовик и легковая машина

Смертельная авария случилась в Болотнинском районе на 140-м километре трассы Р255 «Сибирь»





Утром в четверг, 6 декабря, водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» погиб в столкновении с грузовиком и «КИА Соренто» на трассе Р255 «Сибирь» в Новосибирской области.







Авария с участием трёх машин случилась в 7:05 в Болотнинском районе в 140 километрах от Новосибирска, сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня







По его данным, снегоуборочный КАМАЗ ехал со стороны Новосибирска в направлении Кемерово и «при неустановленных обстоятельствах» столкнулся со встречным микроавтобусом «Мерседес Спринтер». После этого в микроавтобус врезался ехавший следом за ним водитель «КИА Соренто».







«Водитель "Мерседеса" погиб на месте», — рассказал Константин Шкабарня, добавив, что точный возраст погибшего мужчины пока неизвестен.







Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые разбираются в обстоятельствах случившегося.







В ДТП сошлись три машины — погиб водитель одной из них





Вчера вечером на трассе Р-254 под Новосибирском погиб водитель Mitsubishi Lancer — он потерял управление и столкнулся с «Газелью».