подробности

Водитель микроавтобуса погиб в жёсткой аварии на трассе

С ним столкнулись снегоуборочный грузовик и легковая машина

Смертельная авария случилась в Болотнинском районе на 140-м километре трассы Р255 «Сибирь» 
Смертельная авария случилась в Болотнинском районе на 140-м километре трассы Р255 «Сибирь» 


Утром в четверг, 6 декабря, водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» погиб в столкновении с грузовиком и «КИА Соренто» на трассе Р255 «Сибирь» в Новосибирской области.


Авария с участием трёх машин случилась в 7:05 в Болотнинском районе в 140 километрах от Новосибирска, сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня


По его данным, снегоуборочный КАМАЗ ехал со стороны Новосибирска в направлении Кемерово и «при неустановленных обстоятельствах» столкнулся со встречным микроавтобусом «Мерседес Спринтер». После этого в микроавтобус врезался ехавший следом за ним водитель «КИА Соренто».


«Водитель "Мерседеса" погиб на месте», — рассказал Константин Шкабарня, добавив, что точный возраст погибшего мужчины пока неизвестен.


Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые разбираются в обстоятельствах случившегося.


В ДТП сошлись три машины — погиб водитель одной из них
В ДТП сошлись три машины — погиб водитель одной из них


Вчера вечером на трассе Р-254 под Новосибирском погиб водитель Mitsubishi Lancer — он потерял управление и столкнулся с «Газелью».

Прочтений: 9295

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено