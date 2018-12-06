Водитель микроавтобуса погиб в жёсткой аварии на трассе
С ним столкнулись снегоуборочный грузовик и легковая машина
Утром в четверг, 6 декабря, водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» погиб в столкновении с грузовиком и «КИА Соренто» на трассе Р255 «Сибирь» в Новосибирской области.
Авария с участием трёх машин случилась в 7:05 в Болотнинском районе в 140 километрах от Новосибирска, сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня
По его данным, снегоуборочный КАМАЗ ехал со стороны Новосибирска в направлении Кемерово и «при неустановленных обстоятельствах» столкнулся со встречным микроавтобусом «Мерседес Спринтер». После этого в микроавтобус врезался ехавший следом за ним водитель «КИА Соренто».
«Водитель "Мерседеса" погиб на месте», — рассказал Константин Шкабарня, добавив, что точный возраст погибшего мужчины пока неизвестен.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые разбираются в обстоятельствах случившегося.
Вчера вечером на трассе Р-254 под Новосибирском погиб водитель Mitsubishi Lancer — он потерял управление и столкнулся с «Газелью».
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Константином Шкабарнёй