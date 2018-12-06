Двух игроков ХК «Сибирь» позвали в молодёжную сборную
Они получили шанс сыграть на чемпионате мира в Канаде
Два игрока хоккейного клуба «Сибирь» — Илья Морозов и Никита Шашков — получили вызов в молодёжную сборную России.
«Штаб молодёжной сборной России определился со списком кандидатов на участие в чемпионате мира. Хоккеисты "Сибири" защитник Илья Морозов и нападающий Никита Шашков попали в этот состав», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
В пресс-службе пояснили, что 7 декабря хоккеисты «Сибири» поедут в Подмосковье, где будет проходить недельный сбор для подготовки команды к молодёжному чемпионату мира. Перед вылетом сборной в Канаду, 15 декабря, расположение команды покинут пятеро игроков.
До старта турнира молодёжная сборная проведёт три контрольных матча: со Швецией (19 декабря), США (21 декабря) и Швейцарией (24 декабря). После заключительной игры будет сформирована окончательная заявка из 23 хоккеистов. Попадут ли в неё новосибирские спортсмены, пока неизвестно.
«Когда они вернутся в "Сибирь" — 15 или 24 декабря (если не попадут в окончательную заявку) или в январе после окончания молодёжного чемпионата мира — зависит лишь от них», — резюмировали в хоккейном клубе.
В «Сибири» уточнили, что молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.
Ещё два игрока хоккейного клуба «Сибирь» — 20-летний Никита Михайлов и 23-летний Николай Демидов — получили вызов в олимпийскую сборную России.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото hcsibir.ru