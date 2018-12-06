Двух игроков ХК «Сибирь» позвали в молодёжную сборную

Они получили шанс сыграть на чемпионате мира в Канаде

Илья Морозов играет в амплуа защитника, а Никита Шашков — нападающий





Два игрока хоккейного клуба «Сибирь» — Илья Морозов и Никита Шашков — получили вызов в молодёжную сборную России.







«Штаб молодёжной сборной России определился со списком кандидатов на участие в чемпионате мира. Хоккеисты "Сибири" защитник Илья Морозов и нападающий Никита Шашков попали в этот состав», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.







В пресс-службе пояснили, что 7 декабря хоккеисты «Сибири» поедут в Подмосковье, где будет проходить недельный сбор для подготовки команды к молодёжному чемпионату мира. Перед вылетом сборной в Канаду, 15 декабря, расположение команды покинут пятеро игроков.







До старта турнира молодёжная сборная проведёт три контрольных матча: со Швецией (19 декабря), США (21 декабря) и Швейцарией (24 декабря). После заключительной игры будет сформирована окончательная заявка из 23 хоккеистов. Попадут ли в неё новосибирские спортсмены, пока неизвестно.







«Когда они вернутся в "Сибирь" — 15 или 24 декабря (если не попадут в окончательную заявку) или в январе после окончания молодёжного чемпионата мира — зависит лишь от них», — резюмировали в хоккейном клубе.







В «Сибири» уточнили, что молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.







Ещё два игрока хоккейного клуба «Сибирь» — 20-летний Никита Михайлов и 23-летний Николай Демидов — получили вызов в олимпийскую сборную России.

