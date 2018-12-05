Двух хоккеистов «Сибири» вызвали в олимпийскую сборную

Через несколько дней российской команде предстоит побороться за Кубок Люцерна в Швейцарии

Никита Михайлов — лучший бомбардир новосибирского клуба на сегодняшний день
Никита Михайлов — лучший бомбардир новосибирского клуба на сегодняшний день


Игроки хоккейного клуба «Сибирь» — 20-летний Никита Михайлов и 23-летний Николай Демидов — получили вызов в олимпийскую сборную России.


Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Сибири».


«Хоккеисты "Сибири" Никита Михайлов и Николай Демидов получили вызов в олимпийскую сборную России на Кубок Люцерна в Швейцарии, который состоится с 13 по 14 декабря», — сообщили в пресс-службе клуба.


Для хоккеистов это не первый вызов в сборную. В начале ноября игроков новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» вызвали в олимпийскую сборную России для подготовки к играм с командами Германии, Словакии и Швейцарии за Кубок Германии.

Прочтений: 406

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено