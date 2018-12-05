Двух хоккеистов «Сибири» вызвали в олимпийскую сборную
Через несколько дней российской команде предстоит побороться за Кубок Люцерна в Швейцарии
Игроки хоккейного клуба «Сибирь» — 20-летний Никита Михайлов и 23-летний Николай Демидов — получили вызов в олимпийскую сборную России.
Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Сибири».
«Хоккеисты "Сибири" Никита Михайлов и Николай Демидов получили вызов в олимпийскую сборную России на Кубок Люцерна в Швейцарии, который состоится с 13 по 14 декабря», — сообщили в пресс-службе клуба.
Для хоккеистов это не первый вызов в сборную. В начале ноября игроков новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» вызвали в олимпийскую сборную России для подготовки к играм с командами Германии, Словакии и Швейцарии за Кубок Германии.
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Виктория Брылёва
Фото hcsibir.ru