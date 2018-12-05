Двух хоккеистов «Сибири» вызвали в олимпийскую сборную

Через несколько дней российской команде предстоит побороться за Кубок Люцерна в Швейцарии

Никита Михайлов — лучший бомбардир новосибирского клуба на сегодняшний день





Игроки хоккейного клуба «Сибирь» — 20-летний Никита Михайлов и 23-летний Николай Демидов — получили вызов в олимпийскую сборную России.







Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Сибири».







«Хоккеисты "Сибири" Никита Михайлов и Николай Демидов получили вызов в олимпийскую сборную России на Кубок Люцерна в Швейцарии, который состоится с 13 по 14 декабря», — сообщили в пресс-службе клуба.





Для хоккеистов это не первый вызов в сборную. В начале ноября игроков новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» вызвали в олимпийскую сборную России для подготовки к играм с командами Германии, Словакии и Швейцарии за Кубок Германии.