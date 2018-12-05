«Опыта не хватило»: водитель «Мицубиси» погиб в аварии под Новосибирском

Водитель потерял управление и столкнулся с «Газелью»



Сегодня вечером на трассе под Новосибирском погиб водитель Mitsubishi Lancer — он потерял управление и столкнулся с «Газелью».







Как сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, ДТП произошло на 1440-м километре трассы Р-254.





«В 20:05, <...> двигается Lancer в сторону города Омска.





Изначально он совершал манёвр обгона, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Боковой частью, получается, разворачивается и попадает под машину.





32-летний водитель "Мицубиси" погиб на месте, водитель "Газели" госпитализирован. Травмы пока неизвестно какие», — сообщил Константин Шкабарня.





Сейчас, по словам государственного инспектора, на месте работают сотрудники полиции, обеспечивая безопасность дорожного движения. «Пока обстоятельства выясняются. Видимо, опыта не хватило или, возможно, была ещё какая-то причина», — предположил Шкабарня.





Ранее не справившийся с управлением водитель спровоцировал массовую аварию на Чуйском тракте под Искитимом, в которой пострадали шесть человек.