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«Опыта не хватило»: водитель «Мицубиси» погиб в аварии под Новосибирском

На месте работают сотрудники полиции

Водитель потерял управление и столкнулся с «Газелью»
Водитель потерял управление и столкнулся с «Газелью»

Сегодня вечером на трассе под Новосибирском погиб водитель Mitsubishi Lancer — он потерял управление и столкнулся с «Газелью».


Как сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, ДТП произошло на 1440-м километре трассы Р-254. 


«В 20:05, <...> двигается Lancer в сторону города Омска. 


Изначально он совершал манёвр обгона, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Боковой частью, получается, разворачивается и попадает под машину. 


32-летний водитель "Мицубиси" погиб на месте, водитель "Газели" госпитализирован. Травмы пока неизвестно какие», — сообщил Константин Шкабарня.


Сейчас, по словам государственного инспектора, на месте работают сотрудники полиции, обеспечивая безопасность дорожного движения. «Пока обстоятельства выясняются. Видимо, опыта не хватило или, возможно, была ещё какая-то причина», — предположил Шкабарня.


Ранее не справившийся с управлением водитель спровоцировал массовую аварию на Чуйском тракте под Искитимом, в которой пострадали шесть человек.

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