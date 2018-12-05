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Показали как надо: «Новосибирск» обыграл «ЦСКА-2» в матче Суперлиги

Больше всего очков для команды набрал защитник Александр Мартынов

Разгон сибиряки набрали только во второй половине матча
Разгон сибиряки набрали только во второй половине матча


Баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над московской командой «ЦСКА-2» в домашнем матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.


Игра проходила 5 декабря на стадионе СК «Север» в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 88:83 в пользу новосибирских баскетболистов. Первые две четверти выдались сложными для игроков «Новосибирска», но во второй половине матча ситуация развернулась в пользу сибиряков (21:23; 20:27; 26:16; 21:17).


Больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Александр Мартынов — 15 очков. Следом за ним идёт нападающий Андрей Кирдячкин — 14 очков.


Следующую встречу БК «Новосибирск» снова проведёт с «ЦСКА-2» 7 декабря, только уже в рамках Кубка России. Прошлую игру, которая состоялась 2 декабря, новосибирцы проиграли команде «Самара» со счётом 73:83.

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