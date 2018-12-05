Показали как надо: «Новосибирск» обыграл «ЦСКА-2» в матче Суперлиги

Больше всего очков для команды набрал защитник Александр Мартынов

Разгон сибиряки набрали только во второй половине матча





Баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над московской командой «ЦСКА-2» в домашнем матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.







Игра проходила 5 декабря на стадионе СК «Север» в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 88:83 в пользу новосибирских баскетболистов. Первые две четверти выдались сложными для игроков «Новосибирска», но во второй половине матча ситуация развернулась в пользу сибиряков (21:23; 20:27; 26:16; 21:17).





Больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Александр Мартынов — 15 очков. Следом за ним идёт нападающий Андрей Кирдячкин — 14 очков.





Следующую встречу БК «Новосибирск» снова проведёт с «ЦСКА-2» 7 декабря, только уже в рамках Кубка России. Прошлую игру, которая состоялась 2 декабря, новосибирцы проиграли команде «Самара» со счётом 73:83.