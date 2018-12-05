Легионеры разыгрались: «Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург»
Победную шайбу забил Юкка Пелтола
Сегодня вечером в Новосибирске в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с магнитогорским «Металлургом». Игра закончилась со счетом в 1:0 в пользу хозяев.
Команды не смогли открыть счёт в основное время, победитель определился в серии послематчевых буллитов: здесь новосибирская команда оказалась сильнее. Победную шайбу в ворота соперников забил Юкка Пелтола.
Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.
Сейчас хоккейный клуб «Сибирь» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт 8 декабря дома против челябинского «Трактора».
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Дмитрий Здорников, Виктория Брылёва
Фото vk.com/hcsibir