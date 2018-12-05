Суд оставил бизнесмену здание детсада, в который ворвались вооружённые люди

Суд решил не пересматривать приватизацию детсада и оставить здание нынешнему владельцу





Сегодня вечером, 5 декабря, суд Центрального района Новосибирска прекратил рассмотрение иска городской прокуратуры о пересмотре итогов приватизации здания детского сада на улице Соревнования, 22Б. В середине ноября в это здание зашли вооружённые люди, выселив из него частный детсад «Акварель».





Иск подавала городская прокуратура, которая провела проверку и выявила нарушение в приватизации здания детсада в 2002 году — тогда его приватизировал завод имени Коминтерна. Однако на втором судебном заседании представитель городской прокуратуры отказался от иска.







«Помощник городского прокурора заявил отказ от иска. Судья приняла отказ и прекратила производство. По существу не исследовались никакие обстоятельства… Основная аргументация городской прокуратуры была, что пропущен срок исковой давности. <…> Более того, у нас есть письменный ответ областной прокуратуры, которая говорит, что иск был подан ошибочно, и следует исправить ошибку и отозвать иск», — рассказал корреспонденту НГС юрист частного детсада «Акварель» Дмитрий Недведский.







Представитель владельца здания Станислава Беляева Екатерина Полозова отказалась комментировать решение Центрального суда. «Моя позиция была ясна, я в прошлый раз вам её озвучила», — коротко сказала она. Ранее она говорила, что Беляеву здание принадлежит с 2016 года. При этом Полозова подчёркивала. что собственник не планирует перестраивать или сносить здание.





Юрист детсада «Акварель» Дмитрий Недведский добавил, что его сторона готовит жалобу в Генпрокуратуру на прокуратуру Новосибирска. Также Недведский не исключил, что будут поданы апелляции в Новосибирский областной суд от жителей Центрального района, стоящих в очередях в детские сады. Он считает, что отказ в пересмотре итогов приватизации здания детсада нарушил их права.